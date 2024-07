Alexis Maldonado, el streamer de Twitch mejor conocido como Quackity, está rompiendo las redes sociales.

Todo, gracias a que por fin ha cumplido uno de sus grandes sueños: conocer a la actriz Miranda Cosgrove, mejor conocida por su papel en la serie estadounidense I Carly.

¿Cómo sucedió el encuentro?, ¿qué dijo el streamer de Twitch luego de su soñado encuentro? Aquí te contamos.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Quackity en Instagram, al descubrir que tras varios meses sin publicaciones, su muro volvió a registrar actividad.

¿Qué gran evento logró que Quackity -de 23 años de edad- ingresara a su cuenta de Instagram, cuando parece ser que usa la plataforma por mero requisito?

Nada más ni nada menos que el haber conocido en persona a la actriz Miranda Cosgrove, de 31 años de edad.

Quackity compartió la foto del memorable momento junto con un breve texto que dejó en evidencia su gran emoción por el encuentro: “Este es el mejor día de mi vida”.

En la foto se puede ver a Miranda Cosgrove y a Quackity compartiendo un abrazo, mientras los dos sonríen y hacen la señal de ‘amor y paz’ con las manos.

Las reacciones a la foto no se hicieron esperar. Algunos destacaron el hecho de que Quackity hubiera terminado con siete meses sin compartir fotos en Instagram.

“post on instagram? It really was his best day”

@quackyducck ducky