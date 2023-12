Los Esland 2024 están siendo duramente criticados, por lo que usuarios aseguran que The Grefg -26 años- se está colgando del CryMua para salvarlos.

Y es que desde que muchos streamers de Twitch criticaron la edición de los Esland 2024 al ser llevados a cabo en Andorra, los premios han tenido un rechazo por parte de la comunidad.

Y ahora los usuarios han acusado a The Grefg de colgarse del CryMua para salvar a los Esland 2024, pues ha reaccionado a un video de Yeri Mua -22 años- y Cry -24 años-.

Además The Grefg aseguró que el CryMua era “su novela”, revelando que también shippeaba a Cry y a Yeri Mua.

“¡Qué bien me cae Yeri Mua! Ahora mismo podría decir ‘me cago en los premios Esland y me sudan todo el coño los Esland’ y me seguiría cayendo muy bien”

The Grefg