Luego de un anuncio que sorprendió a todo mundo; Crunchyroll anunció la fecha y hora de estreno de la segunda temporada ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’.

Los primeros dos capítulos de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ estarán disponibles en Crunchyroll a las 3:00 PM (CDMX) del 31 de julio de 2022 .

Al parecer, a diferencia de lo que pasó con Netflix, ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ ahora tendrá capítulos semanales, en lugar de liberar media temporada un mismo día.

Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco (Toei Animation)

Esto es algo común en Crunchyroll; eso sí, no se mencionó cuántos episodios tendrá la segunda temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’.

Por otra parte, se confirmó que todos los episodios de la segunda temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ llegarán con subtítulos y doblaje al español latino.

Hay que mencionar que esta temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ no contará con voces en japonés en Crunchyroll, solo con doblaje en inglés y el mencionado en español.

No se sabe quienes serán las voces de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’

A pesar de que se anunció que la segunda temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ tendrá doblaje al español latino, en realidad a poca información sobre quienes participaron.

Lo único que se declaró en su momento es que Darío Yazbek Bernal no volvería a interpretar a Seiya en esta segunda temporada tras el desastre de Netflix.

Pero fuera de esto no hay más información. Varias fuentes y actores relacionados a la franquicia, declararon que o no los llamaron o no aceptaron participar en ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’.

Saint Seiya (Netfilx)

Lo que da a entender que tendremos una buena cantidad de voces nuevas, sobretodo en los Caballeros Dorados, en esta segunda temporada de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’.

Tampoco se sabe qué pasará con Hyoga, que en la primera temporada fue interpretado por Alfonso Herrera; se desconoce si se mantiene, si regresa René García o tendremos otra voz.

Parece que no sabremos quiénes están detrás del doblaje de ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ en su segunda temporada hasta el estreno el 31 de julio.

Con información de Crunchyroll.