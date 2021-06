‘Ratchet & Clank: Rift Apart’; extremadamente divertido con potencial desperdiciado (RESEÑA)

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es el segundo juego que Sony lanza en exclusiva para PS5 en 2021, también el segundo desarrollado por Insomniac en menos de un año.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ fue de los primeros anunciados para la consola, destacando sobretodo por sus excelentes gráficos.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

De hecho muchos aseguraron que era el único juego que de verdad se veía de nueva generación.

Si bien Insomniac hizo grandes cosas con el título a nivel técnico, hay varios elemento donde la obra no alcanza a llegar a su punto máximo.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es un juego muy divertido; pero se siente que pudo aspirar a mucho más.

¿De qué trata ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’?

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ nos pone en medio de un homenaje a la pareja que da nombre al juego.

Mientras están en un desfile, el Doctor Nefarius regresa para robarse el Dimensionador, un aparato que puede abrir portales a otras realidades.

Tras una pelea, el aparato se rompe mandando al villano y los héroes a otra dimensión donde Nefarius es el gran emperador.

Ahí conocerán a Rivet, una lombax miembro de la resistencia. Ahora todos deberán de derrotar al emperador y evitar el colapso de las dimensiones.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac)

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ no tiene una historia muy elaborada, es una aventura básica de los buenos contra los malos.

Sin embargo, está muy bien llevada y te logra entretener en las cerca de 20 horas que dura la campaña.

Además de que mantiene el estilo de la saga, al no tomarse en serio y ser más una comedia/parodia que otra cosa.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Sin olvidar que la adición de Rivet a la trama es muy buena, entregando un personaje redondo, con motivaciones y miedos.

A pesar de ser el espejo de Ratchet, se logra diferenciar muy bien del veterano.

Aunque lamentablemente esto es sólo en la narrativa, pues la joven azul tiene un gran problema al momento de entrar al gameplay.

¿Cómo se juega ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’?

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es un juego de plataformas combinado con título de acción y disparos en tercera persona.

Ratchet y Rivet atravesarán una serie de escenarios coloridos resolviendo acertijos y acabando con casi todo lo que se les ponga enfrente.

Esto lo harás mediante el gran arsenal con el que cuenta ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’; el cual es de lo más variado.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony)

Cada arma cuenta con 5 niveles de poder, los cuales adquirirás al eliminar enemigos de manera continua.

Alcanzado su nivel final, liberarás la verdadera forma de cada artefacto ofensivo.

Las armas también cuentan con un árbol de habilidades donde podrás mejorar su desempeño mediante el uso de cristales que encuentras en los escenarios.

Ratchet y Rivet subirán de nivel de igual manera, derrotando enemigos, aunque no tendrán mejoras sustanciales, sólo un aumento en su barra de energía.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Eso no significa que los lombax estén indefensos, podrán mejorar sus estadísticas gracias a una serie de armaduras ocultas en los planetas que visitas.

Además de obtener nuevas habilidades gracias a artefactos que nos otorgan durante la misma campaña.

Aquí hay que mencionar que al principio es un poco confuso el identificar la acción entre tantos estallidos de colores.

No obstante, al poco tiempo te acostumbrarás a los controles, entrando de lleno a la acción en los tiroteos.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Pero no sólo eso, también tendremos momentos más calmados con Clank, donde el robot arreglará brechas dimensionales mediante rompecabezas.

O bien, pequeñas sesiones de disparos con “vehículos” gracias a una pequeña robot antivirus que ayudará a hackear computadoras.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ tiene una dificultad buena en “Normal”, dando reto sin ser imposible.

Su fácil curva de aprendizaje lo hace adecuado para todo tipo de jugador de cualquier edad.

¿Cómo se ve ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’?

Sin lugar a dudas el gran punto cumbre de ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es todo su apartado estético.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es hermoso por donde quiera que se le vea, desde los gráficos, hasta la música, pasando por las voces.

El juego no repara en gastos para mostrar las capacidades del PS5, Ratchet y Rivet se ven definidos y con múltiples detalles.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

La acción es frenética, con múltiples efectos y llena de numerosos enemigos en pantalla.

Varios escenarios se sienten vivos, con decenas de cosas pasando al mismo tiempo de manera independiente a nosotros.

Y claro, no podemos olvidar las transiciones entre planetas y dimensiones, que se hace casi de manera instantánea, sin cargas artificiales.

Todo aderezado con efectos de sonido adecuados y melodías que si bien no se volverán icónicas, transmiten las emociones de las escenas que jugamos.

Ratchet & Clank: Rift Apart (sony/insomniac)

Lo cual culmina con un trabajo vocal excelente para todos y cada uno de los personajes, incluyendo a la novata Rivet.

Si quieres juzgar ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ sólo por lo estético, el juego es simplemente perfecto.

¿Cuáles son los problemas de ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’?

Aunque estéticamente ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ sea perfecto; en general el juego está muy lejos de serlo.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ tiene para nosotros 3 problemas principales: bugs, escenarios desiertos y Rivet. Veamos esto parte por parte.

Durante nuestra partida experimentamos algunos bugs que rompen la dinámica.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

En un nivel de la nada Ratchet se crasheó; no el juego, sino el personaje.

El lombax cambió de color y se quedó sin manos, además de que un cuadro de pixel se posicionó debajo de él y no dejó de seguirnos en toda la partida.

Esto sólo sucedió una vez y jamás volvió a pasar en el resto de nuestras sesiones.

Otro que es más considerable fue cuando el juego se trabó a tal grado que tuvimos que reiniciar el PS5 para arreglarlo.

Afortunadamente esto también pasó sólo una vez sin volver a presentarse en otra ocasiones.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

El último y que consideramos de mayor importancia es que los enemigos muchas veces se quedan atorados en el escenario.

El juego no te permite avanzar hasta que acabes con las hordas de enemigos, esto no sería problema de no ser porque estos a veces pecan de “tontos”.

Esto debido a que ciertas unidades quedan atoradas entre rocas, debajo del agua, en plataformas, en salientes o hendiduras diversas.

Teníamos que hacer malabares para poder derrotarlos, en varias ocasiones se encontraban en lugares inaccesibles que tuvimos que reiniciar la partida.

Esto sin lugar a dudas rompe totalmente la experiencia de juego.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

El segundo problema que tiene ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es que los escenarios se mueren luego de su función en la historia.

Los planetas serán muy bonitos y lo que quieran; pero no hay nada que hacer en ellos tras su secuencia en la trama.

Ya no hay enemigos y todo se limita a revisitarlos para encontrar objetos coleccionables, que no son muchos dicho sea de paso.

No sólo eso, si eres hábil encontrarás un ítem que te marcará todos los elementos en el mapa, por lo que tampoco hay mucho espacio a la exploración.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Que de igual manera, no es que los planetas sean muy grandes, todo se limita a mapas planos semi abiertos.

Encontrar las armaduras, cristales y demás se vuelve muy aburrido si lo haces tras terminar tu aventura.

Hay muy poco que te llame a seguir en el mundo de ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ a menos que seas un completista.

El último problema es Rivet; pero nuestra querida lombax merece un apartado para ella sola.

¿Cuál es el problema con Rivet en ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’?

Dejémoslo en claro, Rivet como personaje dentro de la narrativa de ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es genial, el complemento perfecto a Ratchet.

Si ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ fuera una película no habría problema con ella; pero no lo es, esto es un juego y hay que jugar con Rivet. Es ahí donde falla.

Aunque se escuche ofensivo o estereotípico, literalmente Rivet es Ratchet en mujer, es el lombax amarillo con una skin azul.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

En gameplay no hay diferencia entre uno y la otra, por ende no se justifica en términos de jugabilidad la existencia de Rivet.

Esto incluso rompe la lógica del juego, pues las habilidades que obtiene Ratchet, las gana Rivet de manera automática y viceversa.

A pesar de que la misma historia te señala que están a años luz de distancia y no tendrían por qué compartir habilidades, armas o ítems.

Si Ratchet encuentra unas botas en un escenario donde son necesarias, Rivet también las obtiene, aunque no las necesite en el planeta donde está.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Y a la inversa, Rivet gana la habilidad de dar saltos a grandes distancias y Ratchet también, aunque no justifique su uso en realidad.

Lo interesante hubiera sido que Rivet tuviera sus propias armas, artefactos y desarrollo personal.

Con esto hubiéramos tenido un personaje que se vale por sí mismo, que nos incita a mejorarlo y descubrirlo a la par del eterno héroe.

En su lugar tenemos a dos figuras de diferente color que en un punto se siente hasta genéricos.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Además hace que la existencia de Rivet se sienta injustificada, pues no te agrega nada al gameplay ya establecido de la saga.

Es aquí donde ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ desperdicia todo el potencial que tenía.

¿Vale la pena ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’?

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ es un juego muy divertido y hermoso en su estética que deberías de probar si no tienes expectativas altas.

Si por el contrario esperas que ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ sea la gran obra de inicio de generación, tal vez te lleves una decepción.

La obra de Insomniac no puede con la maldición de los juegos de inicio de generación y se queda corto en varios aspectos.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony/Insomniac)

Aunque aún puede mejorar; los bugs desaparecerían con alguna actualización, ya sea en el Día 1 o posterior a este.

Insomniac puede agregar un poco más de contenido al mapa y darle habilidades únicas, tal vez una expansión propia, a Rivet.

De momento el juego es bueno a secas y te entretendrá un buen rato; pero después de eso es probable que lo olvides.