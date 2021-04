'Ratchet & Clank: Rift Apart' estrena divertido tráiler

El nuevo tráiler de 'Ratchet & Clank: Rift Apart' nos muestra un poco más de Rivet, la misteriosa protagonista.

Insomniac y PlayStation liberaron un nuevo tráiler de 'Ratchet & Clank: Rift Apart', donde vemos un poco más de Rivet, la misteriosa protagonista.

El tráiler presenta un poco de la historia y gameplay de 'Ratchet & Clank: Rift Apart', donde el duo clásico es transportado a otra dimensión por separado.

Es aquí donde Rivet hace su aparición, teniendo su propia aventura al lado de Clank, mientras que Ratchet busca a su viejo amigo en este mundo.

Por lo que podemos ver, jugaremos con ambos personajes (Ratchet y Rivet) en misiones separadas; pero con una trama global que tal vez los una.

'Ratchet & Clank: Rift Apart' estará disponible en exclusiva para PS5 el próximo 11 de junio de 2021 , en físico y digital.

Veremos más de 'Ratchet & Clank: Rift Apart' el 29 de abril

Si este tráiler de 'Ratchet & Clank: Rift Apart' no fue suficiente, veremos más de los lombax y el robot el próximo 29 de abril en un State of Play.

Sony anunció una nueva presentación en línea donde mostrarán un extenso gameplay de 'Ratchet & Clank: Rift Apart'.

El State of Play durará 15 minutos exactos, lo que significa que no habría otro anuncio relevante más allá del nuevo material del juego de Insomniac.

Ratchet & Clank: Rift Apart Insomniac

Se llevará a cabo a las 4 de la tarde , hora de la Ciudad de México. No cabe duda que PlayStation está apostando fuerte por esta nueva entrega de la saga.

Hay que recordar que apenas hace unas semanas el 'Ratchet & Clank' de 2016 estuvo disponible gratis como parte de la iniciativa "Play at Home".

Esto probablemente como estrategia para que los jugadores se engancharan con los personajes e historia, preparando el terreno para la nueva entrega.

Con información de PlayStation.