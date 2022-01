‘Rainbow Six Extraction’ muestra su aterrador mundo en nuevo tráiler, donde vemos brévemente los eventos que desencadenaron el contexto del juego.

Este tráiler de ‘Rainbow Six Extraction’ señala que las criaturas que hemos visto en anteriores promocionales, son derivadas del parásito Quimera, al cual ya enfrentamos en ‘Rainbow Six Siege’.

Asimismo se nos dice que los operadores de ‘Rainbow Six Extraction’ son un grupo élite compuesto por los personajes de la anterior entrega, ahora dedicados a acabar con el parásito.

‘Rainbow Six Extraction’ también muestra un par de criaturas y sus habilidades, el “Acechador” y el “Alfa”, uno con capacidades de ocultación y otro de combate directo.

Para cerrar, el tráiler de ‘Rainbow Six Extraction’ da un pequeño vistazo al gameplay, donde ahora usaremos las características de cada operador para acabar con las criaturas de Quimera.

Aunque no todo será tan fácil en ‘Rainbow Six Extraction’, pues al parecer algunos operadores fueron infectados y tendremos que combatir contra ellos para cumplir la misión.

‘Rainbow Six Extraction’ estará disponible en Xbox Game Pass

Además de presentar su mundo, el tráiler de ‘Rainbow Six Extraction’ sirve para recordarnos que el juego estará disponible sin costo extra en el Xbox Game Pass en su lanzamiento.

Algo que tomó a muchos por sorpresa, pues el anuncio de ‘Rainbow Six Extraction’ en Xbox Game Pass se hizo apenas un par de semanas antes de su fecha de estreno.

Todo indica que esta alianza con Xbox por par de Ubisoft para ‘Rainbow Six Extraction’ en Game Pass es reciente, pues no se dijo nada de esto para su debut original.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Sin embargo, no podemos negar que es una muy buena jugada para ‘Rainbow Six Extraction’, que busca establecerse como una opción en el multijugador, como lo hiciera ‘Rainbow Six Siege’ hace tiempo.

Ahora bien, hasta donde se sabe la versión de ‘Rainbow Six Extraction’ que llegará a Xbox Game Pass será la estándar, si se quiere otra edición se tendría que recurrir a Ubisoft+ o compra directa.

‘Rainbow Six Extraction’ estará disponible el próximo 20 de enero de 2022.