‘Rainbow Six Extraction’ estará disponible en Xbox Game Pass en su lanzamiento; Ubisoft fue la que reveló esto anunciando su alianza con el servicio de Microsoft.

‘Rainbow Six Extraction’ será añadido a Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento, el próximo 20 de enero de 2022, sin ningún costo extra a la suscripción.

Con esto, ‘Rainbow Six Extraction’ asegura una buena base de jugadores en PC y consolas Xbox, por lo menos durante sus primeros días en el mercado; habrá que ver el soporte que le dará Ubisoft en el futuro.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Se espera que ‘Rainbow Six Extraction’ pueda replicar el éxito de su anterior entrega, ‘Rainbow Six Siege’ que actualmente es uno de los juegos insignia de la desarrolladora.

‘Rainbow Six Extraction’ estaba fechado originalmente para salir en septiembre de 2021; no obstante, su desarrollo no se completó a tiempo, por lo que tuvo que ser retrasado.

También se anunció la llegada de Ubisoft+ a Xbox

Además de anunciar la llegada de ‘Rainbow Six Extraction’ a Xbox Game Pass, también se dio a conocer que Ubisoft+ muy pronto estará disponible en consolas de Microsoft.

En otras palabras, los jugadores de Xbox tendrán la opción de conseguir el servicio de Ubisoft+ directamente en su consola, si no cuentan con alguno de los dispositivos o aplicaciones donde actualmente está disponible.

Ubisoft+ (Ubisoft)

Con esto Ubisoft+ tendrá un mayor impacto en general, al mismo tiempo que le da un extra en cuanto a servicios a Xbox, que actualmente ya contaba con EA Play.

Ubisoft+ ofrece a los jugadores más de 100 juegos, incluyendo lanzamientos, DLC, juegos clásicos y recompensas como objetos de personalización, potenciadores y otras ventajas de juego.

No se dio la fecha en que Ubisoft+ estará disponible en Xbox; pero se espera que haga su llegada en estos primeros meses de 2022.

Hay que mencionar que Ubisoft+ ya se puede contratar en México desde el 2021 (en PC) por un precio de 299 pesos al mes.