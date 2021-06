E3 2021: ‘Rainbow Six Extraction’ estrena su primer teaser oficial

Adelantándose un poco a E3 2021, Ubisoft presentó el primer teaser de ‘Rainbow Six Extraction’, anteriormente conocido como ‘Rainbow Six Quarantine’.

El teaser de ‘Rainbow Six Extraction’ muestra un parásito extraterrestre que escapa. Todos los detalles serán mostrados a fondo en E3 2021.

En un segundo video, el equipo de desarrollo da algunos adelantos de lo que será este juego y del por qué cambio su nombre.

Señalan que será un shooter cooperativo donde un escuadrón se enfrentará al mencionado parásito, el cual estará en constante evolución.

Además de que la extracción de agentes será importante para el gameplay, de ahí que ahora se llame ‘Rainbow Six Extraction’.

Como ya se dijo el título formará parte del Ubisoft Forward de E3 2021, que se llevará a cabo el próximo 12 de junio a las 2 de la tarde (CDMX).

Ubisoft presentará ‘Rainbow Six Extraction’ al lado de ‘Far Cry 6′ en E3 2021

Aunque ya lo había anunciado anteriormente, con la revelación de ‘Rainbow Six Extraction’ se confirma la alineación de de Ubisoft en E3 2021.

Siendo este y ‘Far Cry 6′ los dos pilares sobre los que se sostendrá el Ubisoft Forward de E3 2021, además de algunos anuncios extra para juegos ya lanzados.

Tal es el caso del nuevo contenido para ‘Assassin’s Creed Valhalla’ y ‘Rainbow Six Siege. Lamentablemente, también anunciaron lo que no presentarán.

Prince of Persia E3 2021 (Ubisoft)

Prince of Persia: The Sands of Time Remake no estará en Ubisoft Forward. Estamos teniendo un gran progreso para que nuestro juego se lance el próximo año; no estamos listos para dar información adicional. Compartiremos una actualización tan pronto como sea posible. Ubisoft

Casi al mismo tiempo de la revelación de ‘Rainbow Six Extraction’, Ubisoft señaló que ‘Prince of Persia: The Sands of Time’ no estará en E3 2021.

Esta es una gran decepción para los fans, pues se esperaba que mostraran el avance del juego que originalmente iba a salir a inicios de año.

Recordemos que luego de la mala recepción del tráiler oficial, este remake fue retrasado indefinidamente; tanto así que ni siquiera lo veremos en E3 2021.