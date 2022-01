‘Rainbow Six Extraction’ le da un giro interesante y refrescante a la franquicia (RESEÑA)

‘Rainbow Six Extraction’ le da un giro interesante y refrescante a la franquicia; abandonando ciertos aspectos de ‘Siege’, buscando un nuevo tipo de jugador.

Y es que ‘Rainbow Six Extraction’ no es un título competitivo como tal, de hecho tiene más en común con obras como ‘The Division’ que con la anterior entrega de la franquicia.

Pero eso no significa que ‘Rainbow Six Extraction’ perdió su esencia; más bien adaptó los conceptos de ‘Siege’ a un nuevo escenario, y la verdad funcionan muy bien.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Pues se mantiene la forma cooperativa en ‘Rainbow Six Extraction’; pero también le da la oportunidad a otros que no disfrutan tanto de este aspecto.

Claro que ‘Rainbow Six Extraction’ no está cerca de la perfección, hay ciertas cosas en su estructura que actúan en su contra, aunque podemos decir que sale bien parado en general.

Veamos pues lo que nos ofrece ‘Rainbow Six Extraction’.

¿Qué es ‘Rainbow Six Extraction’?

‘Rainbow Six Extraction’ es un juego online cooperativo, donde tú formas parte de un equipo élite que se hará cargo de una situación con un virus extraterrestre, el Quimera.

Tu deber en ‘Rainbow Six Extraction’ será recorrer una serie de mapas divididos en zonas, cumpliendo ciertos objetivos, que no necesariamente implican acabar con los aliens.

‘Rainbow Six Extraction’ se liga en algunos puntos con ‘Siege’, pues tenemos el regreso de varios operadores; además de que el Quimera se presentó en un evento de este último juego.

Hay que señalar que ‘Rainbow Six Extraction’ sí tiene una trama, la cual se nos va presentando poco a poco al probar los diferentes modos de juego y cumplir algunas misiones.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

No obstante, no esperes que sea una gran trama, ‘Rainbow Six Extraction’ se basa en el cliché de la organización especial encargada de acabar con la amenaza mundial.

En ‘Rainbow Six Extraction’ te encontrarás con muchos lugares comunes y que a menos que seas gran fan de los operadores de ‘Siege’, en realidad no te aportarán nada.

En este punto ya debes de haber deducido que ‘Rainbow Six Extraction’ elimina (de momento) el aspecto competitivo de ‘Siege’; el título no te ofrece los tradicionales enfrentamientos de 4v4.

Si eras fan de esto, tal vez ‘Rainbow Six Extraction’ te decepcione un poco; pues si por algo triunfo ‘Siege’ fue por estas batallas. Sin embargo, esta nueva obra brilla por sí misma, al tener su propia sustancia.

¿Cómo se juega ‘Rainbow Six Extraction’?

Si jugaste ‘Rainbow Six Siege’ entonces te sentirás muy cómodo con ‘Rainbow Six Extraction’, básicamente los controles son iguales entre uno y otro.

Incluso los operadores que regresan a ‘Rainbow Six Extraction’ mantienen sus habilidades características, así que encuentras a tu personaje favorito, no tardarás mucho en acostumbrarte.

Si por el contrario pasaste del anterior juego de la saga, no te preocupes, ‘Rainbow Six Extraction’ tiene un tutorial muy bien planteado que te enseña las mecánicas básicas; las cuales son las mismas que en cualquier FPS tradicional.

Ahora bien, como ya mencionamos ‘Rainbow Six Extraction’ se basa en incursiones en mapas que están divididos en tres zonas, cada una de estas con un objetivo para cumplirse.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Desde matar a cierto número de “arqueas” (como se llaman los enemigos), hasta rescatar a un operativo caído; obviamente se necesita la coordinación de todo el equipo para superar las misiones de ‘Rainbow Six Extraction’.

Además de los objetivos por zona, tendremos “estudios”, mini-misiones impuestas por la sede de REACT, la organización protagonista de ‘Rainbow Six Extraction’; que al cumplirlas nos darán más experiencia y avanzaremos en la progresión.

Hablando de la progresión; ‘Rainbow Six Extraction’ te permite evolucionar diversos aspectos, todo dependiendo de lo que hagas en los diversos mapas.

Si completas los objetivos y eliminas enemigos, podrás subir de nivel a tu operador en ‘Rainbow Six Extraction’; si completas estudios, será la base de REACT la que evolucione.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Esto también te permitirá abrir nuevos mapas, conseguir nuevas armas e ítems, e incluso operadores; claro que debes de ser constante y tener un buen desempeño en ‘Rainbow Six Extraction’.

Algo interesante es que si pierdes en una partida de ‘Rainbow Six Extraction’, perderás al operador hasta que vuelvas a jugar y lo rescates, lo cual te obliga a tener nociones de cómo usar a todos los personajes y le da variedad a tu estilo de juego.

‘Rainbow Six Extraction’ te castigará si no tienes una buena partida quitándote experiencia; hay que mencionar que no estamos de acuerdo con esta penalización, pues hacen que el juego se sienta frustrante a pesar del esfuerzo que se le ponga.

Otra cosa a señalar es que ‘Rainbow Six Extraction’ se puede jugar en solitario; aunque la dificultad aumenta al tratar de hacer todo sólo, el juego te da las herramientas para salir avante.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Eso sí, por alguna razón, Ubisoft hizo que ‘Rainbow Six Extraction’ te pida conexión constante a internet aunque juegues en solitario, lo cual no hace sentido; este apartado debería de ser offline.

¿Cómo se ve ‘Rainbow Six Extraction’?

Estéticamente ‘Rainbow Six Extraction’ se ve bien, nada que te quite el aliento; pero el trabajo que hizo Ubisoft es efectivo y funciona bien para el concepto.

Los diseños de las “arqueas” son buenos, con una buena variedad de enemigos diferentes; además de que los nidos también están muy bien trabajados en ‘Rainbow Six Extraction’.

Los efectos de ataques, así como fuentes de luz y partículas en medio de la acción también están muy bien realizados en ‘Rainbow Six Extraction’.

Podemos decir que ‘Rainbow Six Extraction’ cumple con el estándar que uno esperaría de un juego actual (a señalar que lo jugamos en un PS5).

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Asimismo podemos decir que el desempeño de ‘Rainbow Six Extraction’ es bueno, jamás notamos bajas pronunciadas en los cuadros por segundo o afectaciones al gameplay.

No, en todo el tiempo que jugamos jamás vimos uno de los clásicos bugs o glitches marca “Ubisoft” en ‘Rainbow Six Extraction’, por lo menos en nuestra versión, no sabemos cómo funcionará en otras plataformas.

Tampoco sufrimos de lag en los servidores de ‘Rainbow Six Extraction’ en las partidas que tuvimos online, sea en cooperativo o solitario; aunque deben de tomar en cuenta que no había mucho tráfico, pues el juego aún no era lanzado oficialmente.

Los efectos sonoros igual cumplen su parte si hacer nada memorable en ‘Rainbow Six Extraction’; se agradece que mantuvieran a las voces de los operadores de ‘Siege’.

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Y la música no pasa de ser la clásica tonada militar de este tipo de juegos, que está ahí sólo para ambientar y que olvidas al poco tiempo de estar jugando ‘Rainbow Six Extraction’.

¿‘Rainbow Six Extraction’ vale la pena?

‘Rainbow Six Extraction’ cambia mucho de lo que conocíamos en ‘Siege’; pero lo hace muy bien, realmente se siente como un juego nuevo y no sólo una copia de lo que ya teníamos.

‘Rainbow Six Extraction’ tiene su propio estilo y apunta a crear su propia base de fans; con un juego que a nuestro parecer no necesita del apartado competitivo.

El gameplay de ‘Rainbow Six Extraction’ es divertido y accesible, y la progresión es justa dentro de lo que cabe (las penalizaciones son innecesarias, afortunadamente no afectan mucho el juego).

Rainbow Six Extraction (Ubisoft)

Y estéticamente, si bien no sorprende, ‘Rainbow Six Extraction’ tiene un buen estilo que cumple cabalmente con lo que se espera de un título que se puede jugar en PS5, en este aún inicio de generación.

El único punto realmente malo que tiene ‘Rainbow Six Extraction’ es esa necesidad de estar siempre online aunque juegues en solitario, lo que hace necesario el tener siempre una buena conexión.

Si eres fan de las incursiones tipo ‘The Division’ de la misma Ubisoft y del juego cooperativo, ‘Rainbow Six Extraction’ es sin lugar a duda la opción para este segundo año de generación.