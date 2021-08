El Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ y la importancia de los esports

Desde el 16 de agosto y hasta el 22 de agosto se llevará a cano el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ en la CDMX con equipos de todo el mundo.

En un escenario de pandemia, ¿Un evento como el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ tiene cabida en el mundo?

Para echar un poco de luz a esa duda y ver cómo ha afectado la Emergencia Sanitaria al mundo de los esports tuvimos la oportunidad de hablar con G2.

Six Mexico Major de Rainbow Six Siege (Kirill_photos/Ubisoft)

El equipo europeo nos habló lo que ha significado el Covid-19 para ellos y sus expectativas del Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’.

Concluyendo que en efecto, los esports y el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ son aún más relevantes que en antaño.

¿Qué cambió en el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ con la pandemia?

Lo primero que G2 nos señaló acerca de la pandemia y el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ es la manera en cómo afectó su preparación.

Pues en lugar de poderse reunir y jugar frente a frente contra otros equipos para el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’, todo fue a distancia.

Obviamente esto representaba un reto técnico para todos y cada unos de los miembros del equipo, así como sus contrincantes.

Se debía de tener una instalación óptima personal para asegurar un buen juego, contrario a la infraestructura que se proveía en los eventos presenciales.

La pandemia cambió nuestra forma de entrenar, jugar e incluso de viajar, ahora es mucho más estresante moverse de un país a otro, lo cual mentalmente te puede afectar a la hora de enfrentar una competencia. G2

Además para el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ las complicaciones tomaron forma en cuanto a los traslados.

Las restricciones hicieron que tomar un vuelo fuera mucho más complicado, lo cual aumentó el estrés entre todos los miembros del equipo.

Si antes era un poco complicado viajar de un país a otro, con la pandemia eso es aún más fastidioso; aunque no imposible.

Para muestra, reconocieron que para el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’, aún no se acostumbran del todo a la altura y tiempo de la CDMX.

Six Mexico Major de Rainbow Six Siege (kirill_photos/ubisoft)

Otra cosa que mencionan es la diferencia de jugar con público y sin público.

Aunque el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ será presencial, no habrá ninguna audiencia en los encuentros.

Como todo equipo profesional, G2 prefiere tener al público, pues el ambiente es muy diferente e incluso puede llegar a afectar la tendencia de una partida.

Por el contrario, en eventos cerrados, la emoción y el sentimiento no es el mismo, las victorias y derrotas se sienten de manera diferente.

¿El Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ y los esports son importantes?

Otra cosa que se le cuestionó a G2 es el valor de los esports y torneos como el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ en el contexto actual.

Ellos señalaron que ahora más que nunca los esports como el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ son de vital importancia en el mundo.

Con la gente encerrada de manera casi perpetua, los esports se han vuelto una de las principales distracciones de la gente, sobretodo de nuevas generaciones.

Incluso más que antes, los esports son sumamente importantes en el mundo actual; no sólo son entretenimiento, son una manera de que por unos momentos la gente se olvide de sus problemas. El no tener eventos deportivos como el futbol hacía que todo se sintiera más desolado; pero los esports pudieron mantenerse, atrayendo más audiencia y fans que no los tenían en cuenta. G2

Six Mexico Major de Rainbow Six Siege (Eric Ananmalay/Ubisoft)

Incluso mencionaron que mucha gente migró de los deportes tradicionales a su versión virtual durante la pandemia, pusieron como ejemplo el futbol.

De hecho los números los avalan y eventos como el Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ han roto récords de audiencia en este año y medio.

Al final señalan que esperan un buen Six Mexico Major de ‘Rainbow Six Siege’ y que no se consideran favoritos, pues hay varios equipos fuertes en el torneo.