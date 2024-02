Este 6 de febrero se anunció la preventa para la función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba del Tour 2024 en Cinépolis.

De acuerdo con la misma gente de Cinépolis, la preventa de la función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba iniciaba desde las 12:01 AM.

Lo que implicaba que muchos fans estaban listos para comprar su boleto para esta función del 17 de febrero, y ser de los primeros en ver el inicio del Arco de Entrenamiento de los Pilares.

Sin embargo, como ya es una “tradición” en este tipo de preventas, las cosas no salieron bien para varias personas al momento de comprar su boleto.

Cinépolis y Cinemex revelan fecha de estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares (Crunchyroll)

¿Qué pasó en la preventa de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Cinépolis?

De acuerdo con muchos fans en redes sociales, la preventa de la función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Cinépolis fue un rotundo fracaso.

Señalan que desde las 12:00 AM intentaron comprar su boleto para la función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; pero el sistema de Cinépolis no les dejó.

A algunos no les aparecía siquiera los horarios para la función del 17 de febrero, mientras que a otros sólo les dejaba escoger número de asientos; pero jamás se hacía el cobro.

Cada que intentaban comprar los boletos les marcaba error. En la mañana de este martes 6, intentamos adquirir un pase para alguno de los horarios y en efecto, el sistema no te deja.

Ni siquiera dice que las funciones están agotadas, simplemente te arroja la pantalla de error. Hasta el momento Cinépolis no ha dicho nada al respecto.

Preventa Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Especial)

¿En qué consiste la función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Cinépolis?

Algo que hay que mencionar es que la preventa de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Cinépolis no era para el estreno regular, sino para una función especial de anticipada.

Esta función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Cinépolis dejaría ver el Arco de Entrenamiento de los Pilares días antes de su lanzamiento oficial el 22 de febrero.

Además de que contará con una alfombra roja donde participarán los siguientes invitados:

Takahiro Sakurai de 49 años, voz de Giyū Tomioka

Kengo Kawanishi de 38 años, voz de Muichirō Tokito

Yuma Takahashi de 44 años, productor de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba

Marc Winslow de 26 años, voz de Giyū Tomioka en español

Armando Corona de 17 años, voz de Muichirō Tokito en español

Con información de X y Cinépolis.