El 17 de febrero se estrenará en cines el primer episodio de la nueva temporada de Demon Slayer.

Pero si tú aún no las has visto Demon Slayer o quieres revivir las temporadas pasadas, no te preocupes que estás a tiempo.

Y aquí te decimos dónde ver capítulos completos en español de la temporada 1 en streaming de Demon Slayer.

Demon Slayer (Captura de pantalla)

¿Dónde ver capítulos completos en español de la temporada 1 de Demon Slayer?

El manga de Kimetsu no Yaiba, en inglés Demon Slayer, comenzó a publicarse durante el 2016 y su anime se estrenó en abril del 2019.

Y debido a su popularidad, actualmente, Demon Slayer estaría a punto de estrenar su cuarta temporada ‘Demon Slayer: Arco del Entrenamiento de los Pilares’.

Por lo que si quieres ponerte al corriente con la serie, iniciarla o recapitularla, te decimos en donde puedes ver los capítulos completos en español.

La serie de anime se encuentra disponible hasta su tercera temporada, incluyendo su película, en dos plataformas en streaming:

Netflix

Crunchyroll

Y la única diferencia entre las plataformas en streaming, sería que Netflix divide la primera película ‘Guardianes de la noche: Tren infinito ' en 7 episodios.

Demon Slayer (Captura de pantalla)

¿Cuántas temporadas tiene Demon Slayer?

Debido al lanzamiento de películas, algunos fas de Demon Slayer tienden a confundir cuantas temporadas tiene la serie.

Sin embargo, cabe recordar que, actualmente, Demon Slayer cuenta con 3 temporadas y una película situada entre la primera y segunda temporada.

Las otras películas del anime recapitulan los sucesos de todas las temporadas, e incluyen el primer capítulo de la nueva temporada, por lo que su orden sería:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, temporada 1

Guardianes de la noche: Tren infinito (película)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, temporada 2

Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros (película)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, temporada 3

Rumbo al Entrenamiento de los Pilares (película)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, temporada 4