Te contamos cuándo sale la temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, pues esta sería la fecha de estreno.

Ante el próximo estreno de la temporada 4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba el 22 de febrero, ya son muchos los fans que están esperando la temporada 5.

Con ello te decimos lo que sabemos de la temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer (Captura de pantalla)

¿Cuándo sale la temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Aún sin haberse estrenado la temporada 4 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; ya son muchos los que hablan de la temporada 5.

Mismo que hasta ya saben cuándo sale la temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Pese a esto la realidad es que la temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no tiene fecha de estreno por importantes razones.

Asimismo, es preciso aclarar a los seguidores de la famosa serie anime que el próximo contenido a estrenar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no se trata de la temporada 5.

Pues los dos contenidos -una película y la serie de 8 episodios en su temporada 4- forman parte del nuevo arco de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no y no como muchos han confido al cree que se trata de la temporada 5.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (Ufotable)

Temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba aún no es confirmada

Sin más te decimos que aún no hay nada confirmado oficialmente para una temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Sin embargo, no se descarta que el éxito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba siga, pues los fans esperan avance en la historia para por fin ver el arco de La fortaleza infinita.

Y con ello pronto tener la confirmación oficial de que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tendrá temporada 5.

Asimismo, se dice que la temporada 5, será más larga que la temporada 4 por estrenarse, pues se espera que la quinta parte de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tenga al menos 25 episodios a desarrollar por el “larguísimo” arco de la Fortaleza Dimensional Infinita.

Aquí te estaremos actualizando, los detalles sobre la posible y esperada confirmación de la temporada 5 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.