Por su 15 aniversario, Attack on Titan prepara para el próximo 9 de septiembre de 2024 un gran anunció con un nuevo proyecto.

Sorpresa para los fans de Attack on Titan, pues luego de que la historia de Eren Jaeger tuviera su fin en noviembre del año pasado, 2023, al parecer todavía habrá más.

Pues además de una nueva película llamada Attack on Titan: The Last Attack, que se trata de las 2 partes de la temporada final del anime, se viene un nuevo proyecto secreto.

Attack on Titan (Wit Studio)

El 9 de septiembre un nuevo proyecto de Attack on Titan será anunciado ¿de qué trata?

A través de las redes sociales, el mangaka japonés, Hajime Isayama, de 38 años de edad ha anunciado sorpresas para el aniversario 15 de Attack on Titan.

Sorpresa la cual da mucho de qué hablar, pues se trata de un esperado anuncio sobre un nuevo proyecto de Attack on Titan por parte de su creador.

“¡Attack on Titan celebrará su 15.º aniversario el 9 de septiembre! Para darle vida al 15 aniversario, estamos planeando llevar a cabo un proyecto que nuestros lectores puedan disfrutar juntos, ¡así que espérenlo con ansias!” Hajime Isayama

Sin embargo, tal y como el anunció lo dice el esperado anuncio sobre un nuevo proyecto de Attack on Titan es toda una sorpresa.

Pues se desconoce detalles de lo que se tratará el esperado anuncio del nuevo proyecto de Attack on Titan.

Por lo que los fans de Attack on Titan tendrán que esperar unos días para saber de qué se trata este nuevo proyecto.

Sin embargo, entre los comentarios, los seguidores de Attack on Titan ya tiene varias ideas de los que les gustaría esté anunciando Hajime Isayama.

Fans de Attack on Titan esperan que el nuevo proyecto por anunciar sea un spin off

Ante la noticia del anuncio del nuevo proyecto de Attack on Titan en su 15 aniversario para este 9 de septiembre, los fans están más que emocionados.

Tanto que las apuestas de lo que se tratara el anuncio del nuevo proyecto de Attack on Titan están en lo alto con varias ideas.

Entre ellas, son muchos los fans de la serie que esperan que Attack on Titan tenga un spin off, e incluso ya hasta aseguran que este podría estrenarse a finales de este año 2024.

Otros más, dicen que el anuncio del nuevo proyecto de Attack on Titan se tratará de algunos artículos especiales y conmemorativos por su 15 aniversario.

Pese a esto, aún los fans tendrán que esperar unos días más para saber de qué se trata el esperado nuevo proyecto que se anunciará de Attack on Titan; aquí te estaremos informando.