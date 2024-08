¿Attack on Titan en KFC? Se ha anunciado la inesperada colaboración entre el anime y la cadena de comida rápida pero ¿habrá coleccionables y llegarán a México?

A través de las redes sociales se ha revelado la nueva colaboración que nadie esperaba: Attack on Titan x KFC.

Por lo que te damos todos los detalles sobre esta colaboración y si es que habrá coleccionables de Attack on Titan en KFC; además te diremos si es que llegarán a México.

Attack on Titan llega a KFC en ediciones limitadas

Tal y como se ha dicho, el popular anime Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan, tendrá una colaboración especial con Kentucky Fried Chicken (KFC).

De acuerdo a la información en redes, la colaboración de Attack on Titan x KFC consistirá en unas postales edición limitada que están inspiradas en los personajes del anime.

La colaboración de Attack on Titan en KFC estará disponible del 22 de agosto al 4 de septiembre pero ¿estará disponible en México?

La colaboración de Attack on Titan en KFC de momento solo estará disponible en Japón y estas postales podrán obtenerse en la compra de 14 mil yenes, es decir unos 1871 pesos aproximadamente.

Habrá que esperar para saber si KFC trae esta colaboración con Attack on Titan a México, especialmente con el regreso del anime a los cines.

Attack on Titan regresa a los cines

La colaboración de Attack on Titan en KFC llega justo cuando se ha anunciado que el anime regresará a las salas de cine.

El pasado sábado 17 de agosto, MAPPA anunció una nueva película de Attack on Titan que llegará este año a las salas de cine.

De acuerdo con la información, Shingeki No Kyojin: The Final Season - The Last Attack será el nuevo título que se estrenará en el cine el próximo 8 de noviembre del 2024.

La nueva película de Attack on Titan será la unión de dos partes de la temporada final de Attack on Titan, es decir que contará los hechos del arco final de la serie.

La película de durará alrededor de 145 minutos y tendrá escenas remasterizadas y un sonido envolvente 5.1.

Y aunque de momento se estrenará nada más en Japón, se espera que llegue a todo el mundo a través de plataformas como Crunchyroll o en salas de cine en Latinoamérica.