Muchos fans de Attack on Titan, ya esperan con ansias el capítulo final y te decimos cuándo, en dónde, a qué hora verlo y cuánto durará.

Uno de los animes más populares del últimos años es sin duda Attack on Titan, el cual ha estado retrasando por varios años su capítulo final.

Ya sea por las exigencias que lleva convertir el manga a animación o por aprovechar la popularidad, algunos fans ya se estaban cansando de esperar el capítulo final de Attack on Titan.

Pero todo parece indicar que al final, Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan, tendrá su desenlace.

¿Cuándo y en dónde se estrena el capítulo final de Attack on Titan?

Como ya se dijo, todo parece indicar que ya se encuentra listo el capítulo final de Attack on Titan, el cual dará un cierre definitivo a todo el anime.

Pues después de varios intentos y alargamientos de los capítulos, ahora sí han prometido que Attack on Titan llegará a su fin.

Pues de acuerdo a la información, Attack on Titan y su capítulo final se estrenarán el próximo 4 de noviembre en Japón y en Latinoamérica el 3 de noviembre.

El final de Attack on Titan se podrá ver directamente en la plataforma de streaming de Crunchyroll en la ficha ‘Ataque de los Titanes’.

¿Cuánto durará el capítulo final de Attack on Titan?

Como ya se reveló, el final de Attack on Titan primera parte se estrenó el pasado 3 de marzo del 2023 y se esperaba que la parte 4 saliera en la misma fecha.

Pero MAPPA sacó un comunicado oficial en donde reveló que debido al proceso y cantidad de trabajo para el capítulo final de Attack on Titan, se extenderían más de lo debido.

Es por eso que el capítulo final de Attack on Titan llegará el próximo mes, es decir el 4 de noviembre del 2023 en Japón y el 3 en Latinoamérica.

Y aunque será el capítulo final de Attack on Titan, se espera que tenga una duración similar a la de una película.

Pues de acuerdo al insder Oecuf , adelantó que la duración del capítulo final de Attack on Titan será de 90 minutos, es decir una hora y media.

Cabe recordar que la primera parte del capítulo final de Attack on Titan, duró aproximadamente 60 minutos, es decir una hora completa.

Attack on Titan revela sus nuevos promocionales para su estreno este 3 de marzo (MAPPA)

¿A qué hora se estrenará el capítulo final de Attack on Titan?

Attack on Titan está a punto de estrenar su capítulo final el próximo 4 de noviembre en la plataforma de Crunchyroll en Japón y el 3 de noviembre en Latinoamérica.

Este capítulo final de Attack on Titan, como ya se reveló, se espera tenga una duración aproximada de 90 minutos.

No obstante, aún no se ha revelado la hora exacta en la cual se estrenará Attack on Titan, la cual podrá verse mediante la plataforma de Crunchyroll.

Pero es posible que durante los próximos días y semanas, antes del estreno oficial del capítulo final de Attack on Titan, se revelen los horarios exactos para verlo.

Attack on Titan estuvo al aire por alrededor de 10 años y tiene aproximadamente más de 80 capítulos, por lo que por fin llegará este capítulo final que ha emocionado a todos los fans.