Ninja es el streamer de Twitch con más seguidores del mundo, así como uno de los más famosos; sin embargo, eso no impidió que anunciara su retiro indefinido.

Desde el pasado 1° de septiembre, Ninja, cuyo nombre real es Tyler Blevnis, publicó en su cuenta de Twitter que necesitaba un descanso y que no sabía cuándo volvería.

A partir de ese momento, no se ha vuelto a ver a Ninja en Twitch o en alguna de sus redes sociales habituales, abandonando completamente los entornos virtuales sin dar más razones.

Mensaje de Ninja (Ninja)

Necesito un descanso... No sé cuándo o dónde regresaré.

No solo eso, Ninja retiró su foto de Twitter y cambio su nombre a “User Not Found” (Usuario No Encontrado), haciendo patente su desaparición de internet casi total.

Muchos seguidores de Ninja se han preocupado por el streamer, pues no parece lógico que haya abandonado Twitch y sus redes sociales así sin más, sobretodo porque son su fuente de trabajo.

Gente cercana a Ninja tampoco ha querido dar declaraciones al respecto del streamer y su salida indefinida de Twitch.

Sospechan que Ninja cambiaría de plataforma

Tras el retiro inesperado de Ninja de Twitch, se han elaborado varias teorías al respecto entre medios y fans del streamer; una de estas es que se cambiaría de plataforma.

En su anuncio en Twitter, Ninja declara que no sabe “dónde regresará”, algo que ha levantado sospechas, pues el lugar no tendría que estar a discusión al ser la personalidad de Twitch más reconocida.

A esto se suma que Ninja ya no tiene su cuenta verificada en Twitch, lo que significa que ya no habría una relación laboral entre la persona y la plataforma.

Ninja en un partido de los Leones de Detroit (REUTERS/USA TODAY Sports)

La última vez que pasó algo similar fue cuando Ninja abandonó Twitch en favor de Mixer de Xbox; aunque tiempo después regresó al origen debido al fracaso de la plataforma de Microsoft.

Una pista final sobre el futuro de Ninja en Twitch sería que el mismo streamer anunció que “vendrían cosas grandes”, para unas horas después dar a conocer su retiro de Twitch.

No obstante, también hay quienes son menos conspiranóicos alrededor de Ninja y creen que el streamer se retiró por una cuestión de salud mental, con el fin de evitar la fatiga y un posible colapso.

Con información de Ninja.