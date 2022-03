El Xokas volvió a ser tendencia en Twitter, luego de que seguidores descubrieron que el youtuber tiene una cuenta secundaria con la cual se defiende de sus haters.

Al parecer el creador de contenidos gallego conocido como el Xokas no tuvo más opción que confesar que tiene una cuenta alterna en Twitter, tras un descuido.

Pues resulta ser que tal descuido le sucedió a el Xokas durante una transmisión en vivo en Twitch.

Esto mientras el Xokas intentaba mostrar algo en pantalla, pero sin querer tenía abierta la pestaña de un perfil de Twitter con la cuenta @CathyVipi.

Pese a que rápidamente cerró dicha pestaña, los seguidores de el Xokas comenzaron a preguntarle sobre dicha cuenta en Twitter.

A lo que el Xokas no tuvo más remedio que revelar que se trata de una cuenta alternativa en Twitter donde el mismo youtuber usa para defenderse de sus haters.

“Me hice una cuenta para insultar a gente con pocos followers y que no le fueran a atacar mis seguidores. Les parece mal que insulten, es bullying, pero lo que me hacen a mí no lo es, ¿no?”.

