Le agradece a youtuber por enseñarle a cocinar y todos estamos llorando. El mensaje que dejó este hombre, es lo más tierno que leerás hoy.

Jose Nieto, usuario de YouTube, contó la historia de cómo fue que una youtuber lo rescató de la depresión .

Resulta que el hombre recién había perdido a su esposa cuando, por cosa del destino, conoció a una youtuber que le enseñó a cocinar.

La historia ya es viral en redes sociales.

Un hombre logró superar el duelo tras la muerte de su esposa , aprendiendo a cocinar.

La famosa youtuber Janeth, del canal de cocina ‘Jauja Cocina Mexicana’, fue la responsable.

La cocinera y youtuber Janeth, suele recibir un sinfín de comentarios donde la felicitan por el amor que le pone a cada receta .

Incluso, muchos la llaman “la mamá de YouTube” por enseñarles a tantos a cocinar.

Jose Nieto, uno de los seguidores de Janeth, escribió un tierno mensaje para la youtuber.

En el comentario de un video, el hombre contó que, tras la muerte de su esposa, no encontraba alguna actividad que lo sacara adelante.

Hasta que conoció el canal de ‘Jauja Cocina Mexicana’ y aprendió a cocinar.

“Desde que falleció mi esposa quedé destruído, y después de un año que medio me he recuperado, empecé a cocinar; cosa que nunca había hecho.”

Al principio, el hombre dice que se le “quemó hasta el agua”. No obstante, con cada video de la youtuber, él salió adelante.

“Cuando vi a ese ángel de mujer Janeth cocinar, me animé y no me van a creer que lo logré, hasta mis nietas me felicitan.”

Jose Nieto