‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ sigue dándole dolores de cabeza a Ubisoft; la desarrolladora ha dado a conocer que su juego sufrió otro retraso, ahora de manera indefinida.

A través de un comunicado a IGN, Ubisoft confirmó que ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ ya no estará disponible durante 2023, como se había presupuestado originalmente.

No sólo eso, también se confirmó que ahora será su estudio de Montreal el que se haga cargo del desarrollo de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, siendo el tercer equipo que toma el proyecto.

Prince of Persia (Ubisoft)

Ubisoft tuvo que salir a aclarar esto, luego de que comenzaran los rumores de la cancelación de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, tras darse a conocer que tiendas retiraron la preventa del juego.

Así que de momento, Ubisoft se mantiene firme en traer de regreso al “Príncipe” con ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’; sin embargo, las cosas se han complicado más de lo debido.

Habrá que ver si ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ no se convierte en un nuevo ‘Skull & Bones’ o ‘Beyond Good & Evil 2′.

¿Cuáles han sido los problemas alrededor de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’?

‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’ fue anunciado durante una presentación digital de Ubisoft a mediados de 2020; en ese momento se mencionó que el juego saldría en enero de 2021.

Si bien el anunció tuvo una buena recepción, muchos fans y prensa se quejaron del mal aspecto que tenía ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’.

Ante esto, Ubisoft decidió retrasar el lanzamiento de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, para pulir más el apartado estético, supuéstamente; sin embargo, fue el inicio de los problemas del juego.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake (Ubisoft)

Al poco tiempo se dio a conocer que el estudio Pune de Ubisoft, encargado de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, abandonaría el proyecto, pasándolo a la gente de Mumbai.

Con esto se dio al 2023 como la fecha de estreno de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’; eso hasta que se lanzó este nuevo comunicado con Mumbai dejando el juego, en favor de Montreal.

Todo indica que las afectaciones en el desarrollo de ‘Prince of Persia: The Sands of Time Remake’, iban más allá de mejorar los gráfico; de hecho se cree que el título ha sido reiniciado 3 veces debido a complicaciones técnicas.

Con información de IGN.