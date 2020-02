'Prince of Persia: The Dagger of Time' será el titulo que lleve esta nueva entrega.

‘Prince of Persia’ ha sido uno de los juegos más entrañables desde su lanzamiento para PC en 1989 ; rescatado por Ubisoft en 2003 para el Xbox y Playstation 2, ahora la compañía prepara un nuevo regreso versión Escape Room en realidad virtual.

De acuerdo a la información de Ubisoft, los desarrolladores han planeado el juego ‘Prince of Persia: The Dagger of Time’ a manera de acertijo, es decir, se deberá escapar de la Fortaleza del Tiempo a través de diversos retos, todo en un entorno de realidad virtual.

“Después de crear Assassin’s Creed, queríamos explorar una marca diferente. Tenía que basarse en la mecánica y el conocimiento que desarrollamos durante los dos primeros juegos y queríamos una IP que generara gran interés.” Cyril Voiron, productor ejecutivo de Ubisoft

La dinámica del juego sería bastante similar a lo ya visto en entregas de Assassin’s Creed VR -’Medusa’s Gate’ y ‘Escape The Lost Pyramid’-, pues se podrá explorar la zona, escalar y utilizar poderes para resolver los acertijos.

😎⏳¡Llega el nuevo Scape Room de Prince of Persia: The Dagger of Time! Una aventura de VR cooperativa de hasta 4 jugadores que podrás encontrar en varios lugares de España.👉Toda la info en la web oficial: https://t.co/Tktazcw3wc pic.twitter.com/VEkD8gbDOy — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) February 12, 2020

‘Prince of Persia: The Dagger of Time’ está basado en la trilogía ‘The Sands of Time’, donde con la ayuda de la manipulación del tiempo se resolverán acertijos, para evitar que un ejército de Monstruos de Arena se libere.