Policías son despedidos por jugar ‘Pokémon Go’ en lugar de evitar un asalto, esto en la ciudad de Los Ángeles, California, donde los agentes ignoraron abiertamente el incidente.

De acuerdo con el Departamento de Policía de la localidad, los agentes involucrados estaban tratando de capturar un Snorlax y un Togetic en ‘Pokémon Go’ en lugar de atender asuntos más importantes.

El reporte indica que se dio el aviso de un robo cerca de la zona donde se encontraba su patrulla; pero los agentes jamás respondieron al llamado, pues estaban entretenidos con ‘Pokémon Go’.

Pokémon Go (Niantic/The Pokémon Company)

Al ver la central que no hubo repuesta por parte de la policía, procedieron a verificar la geolocalización del vehículo oficial, así como el estado de los agentes.

Cuál sería su sorpresa al ver que la patrulla se desplazó por diversos lugares de la ciudad y de escuchar a los involucrados en una acalorada plática sobre ‘Pokémon Go’.

Todo indica que usaron la unidad para moverse por todo Los Ángeles con el fin de capturar al Snorlax y Togetic, dos de las criaturas más raras de ‘Pokémon Go’.

Los oficiales argumentaron que no estaban jugando ‘Pokémon Go’

Obviamente la decisión de ser despedidos no fue del agrado de los oficiales, por lo que apelaron la decisión señalando que no estaban jugando ‘Pokémon Go’.

En su defensa mencionaron que lo que escuchó la central sólo fue una plática casual de ‘Pokémon Go’, pues uno de ellos es fan del juego y está en un grupo donde “presumían puntuaciones”.

Si bien no hay una regla que prohíbe hablar de ‘Pokémon Go’ a oficiales en servicio, los involucrados no ofrecieron suficiente evidencia del por qué no atendieron el llamado de la central.

Pokémon Go (Niantic/The Pokémon Company)

Es decir, no pudieron justificar el que su patrulla llegara a diversos puntos de la ciudad donde supuéstamente estaban apareciendo los personajes de ‘Pokémon Go’.

Así ambos oficiales fueron removidos de su cargo, por lo menos en lo que se refiere a la ciudad de Los Ángeles.

A señalar que el incidente con ‘Pokémon Go’ sucedió en 2017; pero fue hasta este momento que se notificó el despido y la investigación al respecto.

Con información de The Verge.