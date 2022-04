The Pokémon Company International reveló los detalles de ‘Pokémon: Nieves de Hisui’, la nueva serie animada basada en la franquicia de los monstruos de bolsillo.

‘Pokémon: Nieves de Hisui’ será una serie en línea, con un estreno programado para el 18 de mayo de 2022 exclusivamente en el canal oficial de ‘Pokémon’ en YouTube y en TV Pokémon.

Como su nombre lo indica, ‘Pokémon: Nieves de Hisui’ estará basada en el videojuego más reciente de la franquicia, ‘Pokémon Legends: Arceus’, el cual tuvo una buena recepción en general.

Pokémon Legends: Arceus (The Pokémon Company)

‘Pokémon: Nieves de Hisui’ nos presentará la historia de Alec, que se encuentra en un barco rumbo a la región, mientras recuerda la primera vez que su padre lo llevó a esta parte del mundo.

La serie tendrá un total de 3 episodios donde se explorará el pasado y presente de Alec; además ‘Pokémon: Nieves de Hisui’ nos dejará ver algunas de las criaturas propias de la región.

Junto a Alec tendremos de protagonista a Zorua en ‘Pokémon: Nieves de Hisui’, este personaje entablará una peculiar relación con el humano, complicando las cosas de vez en cuando.

‘Pokémon: Nieves de Hisui’ busca expandir los proyectos en línea de la franquicia

Aunque el anime protagonizado por Ash es el más conocido, la realidad es que las animaciones de ‘Pokémon’ tienen dos vertientes: la serie tradicional y los proyectos online.

Es en el último aspecto donde se enmarca ‘Pokémon: Nieves de Hisui’, pues es en dicho apartado donde los creativos tienen un poco más de libertad para explorar los distintos aspectos de la franquicia.

De hecho muchos fans “veteranos” gustan más del contenido online, pues lo consideran más maduro y trabajado; de ahí que varios estén esperando ‘Pokémon: Nieves de Hisui’.

Evoluciones Pokémon (The Pokémon Company)

Basta recordar que antes de ‘Pokémon: Nieves de Hisui’, ya tuvimos un especial de 8 episodios celebrando el cumpleaños de la franquicia en 2021, dedicado cada uno a una generación diferente.

Algunos seguidores de ‘Pokémon’ han pedido que varios de los cortos y mini-series, se vuelvan shows regulares, reemplazando a la caricatura de Ash y Pikachu, que se piensa ya está caduca.

No obstante, The Pokémon Company no tiene en planes hacer otro anime de ese estilo; lo cual no cambiará con el estreno de ‘Pokémon: Nieves de Hisui’ en mayo.