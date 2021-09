Lo prometido es deuda, PlayStation tuvo este 9 de septiembre su Showcase de 2021 donde presentó todas las novedades que vendrán para el PS5.

Tuvimos desde nuevos juegos, hasta algunos que no habíamos visto en las últimas presentaciones de PlayStation en este 2021.

Sin más, aquí les dejamos todos los anuncios del PlayStation Showcase 2021.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

El PlayStation Showcase empezó fuerte con el regreso de ‘ Star Wars: Knights of the Old Republic ’ que llegará con un remake para el PS5.

Project EVE

‘ Project EVE ’ se dejó ver tras varios meses de silencio con un gameplay en el PlayStation Showcase.

Wonderlands

‘ Wonderlands ’ presentó un nuevo tráiler de su alocado gameplay musicalizado con Babymetal. El juego saldrá en marzo de 2022.

Forspoken

‘ Forspoken ’ de Square-Enix mostró un nuevo gameplay en el PlayStation Showcase. Estará disponible en 2022.

Rainbow Six Extraction

‘ Rainbow Six Extraction ’ también estuvo presente con un tráiler cinemático y de gameplay. Llegará en enero de 2022.

Alan Wake

El anunciado remake de ‘ Alan Wake ’ mostró su primer tráiler en el PlayStation Showcase. Estará disponible en octubre de este 2021

GTA V

No podía ser una presentación de PlayStation sin el tradicional tráiler de ‘ GTA V ’. Saldrá en marzo de 2022.

Ghostwire Tokyo

El desparecido ‘ Ghostwire Tokyo ’ dio señales de vida en el PlayStation Showcase, mostrando parte de su historia y gameplay.

Marvel’s Guardian of the Galaxy

‘ Marvel’s Guardian of the Galaxy ’ lanzó un nuevo tráiler de historia, gameplay y su excelente banda sonora. Llegará en octubre de este año.

Vampire Blood Hunt

‘ Vampire Blood Hunt ’ será el nuevo juego basado en el popular título de rol; sorprendentemente llegará en este 2021.

Deathloop

‘ Deathloop ’, uno de los últimos juegos exclusivos de Bethesda para PS5, lanzó un nuevo tráiler de gameplay. El juego se estrenará a mediados de septiembre.

Tchia

‘Tchia’ es el juego más singular que se presentó en el PlayStation Showcase, siendo una especie de juego de aventuras protagonizado por una niña pequeña.

Uncharted Legacy of Thieves

‘ Uncharted Legacy of Thieves ’ será una colección de la saga que llegará a PS5 y PC.

Wolverine

Insomniac está trabajando en un juego exclusivo de Wolverine para PS5.

Gran Turismo 7

Otro desparecido en acción, ‘ Gran Turismo 7 ′, volvió a dar señales de vida en el PlayStation Showcase con un nuevo tráiler de gameplay.

Marvel’s Spider-Man 2

El esperado ‘ Marvel’s Spider-Man 2 ′ se reveló en el PlayStation Showcase con la aparición de Venom. Llegará a PS5 en 2023.

God of War Ragnarok