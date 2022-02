PlayStation anuncia 4 juegos gratis para marzo de 2022; en esta ocasión Sony decidió darle uno “bonus” a los fans en forma de la expansión multiplayer de un título conocido.

Los 3 juegos “completos” que estarán gratis en las consolas de PlayStation en marzo serán:

Ark: Survival Evolved

Team Sonic Racing

Ghostrunner

Juegos Gratis PlayStation (Sony)

‘Ark: Survival Evolved’ es un MMO de supervivencia donde debes de recolectar recursos, tendrás que enfrentar y domesticar diversas criaturas, además de estar al pendiente del resto de jugadores. Estará gratis sólo en PlayStation 4.

‘Team Sonic Racing’, como su nombre lo indica, es un juego de carreras de karts con el erizo azul como protagonista; donde puedes competir contra la máquina o tus amigos. Estará gratis en consolas PlayStation 4.

Por último, ‘Ghostrunner’ es un juego de acción y plataformas en primera persona para un solo jugador, que destaca por su velocidad y alta dificultad. Estará gratis sólo en PlayStation 5

¿Cuál es el juego bonus de PlayStation para marzo?

El bonus gratuito que tendrá PlayStation en marzo es ‘Ghost of Tsushima: Legends’, el cual es el apartado multijugador del juego de Sucker Punch lanzado originalmente para PlayStation 4.

Aquí hay que aclarar que no es necesario tener ‘Ghost of Tsushima’ para poder jugar ‘Legends’, pues este se puede ejecutar por separado sin ningún problema; de hecho PlayStation ya lo vendía sin la campaña.

‘Ghost of Tsushima: Legends’ estará gratis tanto en PlayStation 4, como en PlayStation 5, además el juego cuenta con crossplay, por lo que podrás jugar con tus amigos sin importar la plataforma.

Ghost of Tsushima Legends (Sony)

Todos estos juegos estarán gratis en las consolas de PlayStation a partir del 1° de marzo de 2022; recordamos que para poder acceder a la promoción necesitas una suscripción de PlayStation Plus.

Si no cuentas con PlayStation Plus, los títulos mencionados aparecerán con su precio regular y no los podrás descargar a menos que pagues.

También a señalar que los juegos gratis que descargues con PlayStation Plus se bloquearán cuando se termine tu suscripción.

Con información de PlayStation.