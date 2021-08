Pandemio vs Susana Distancia: ¿Cuál es el origen del crossover?

Si has estado al pendiente de internet últimamente, tal vez hayas visto el crossover definitivo, hablamos de Pandemio vs Susana Distancia.

Tal vez lo que no sepas es que hay una historia detrás de Pandemio vs Susana Distancia, la cual nos contó el creador del crossover, M ario Daniel Garza Ledesma .

Mario Daniel Garza Ledesma es un ilustrador que ha dedicado gran parte de su obra a hacer este tipo de fusiones de personajes y estilos.

Ilustración de Pandemio y Susana Distancia (Instagram moutsiderart)

Pues además de Pandemio vs Susana Distancia, podemos encontrar su proyecto “Nahualo”, donde presenta cómics basados en el México prehispánico.

Además de uniones curiosas como Mario Bros vestido con un traje de guerrero mexica.

Sin más veamos que tiene que decirnos acerca de Pandemio vs Susana Distancia.

¿De dónde surgió la idea de Pandemio vs Susana Distancia?

Mario Daniel Garza Ledesma señala que siempre ha reinterpretado personajes de la cultura mexicana, Pandemio vs Susana Distancia parte de esa idea.

Sin embargo, al ser Pandemio y Susana Distancia seres sin un contexto definido, daban pie a hacer algo más “superheróico”, más arriesgado.

No sólo eso, la manera en que son presentados los personajes se adecuaba perfectamente al estilo shonen del manga y anime japones.

(...) Con Pandemio y Susana quería algo mucho más al estilo shonen (manga dirigido a adolescentes), pues al ser personajes sin un contexto detrás (por lo menos a detalle), se prestaban a una reinterpretación más arriesgada, que daba pie además a algo “superheróico” Mario Daniel Garza Ledesma

Señala que su idea original era que Pandemio vs Susana Distancia fuera una ilustración única con un poco de trasfondo, sin nada fuerte como tal.

Ha sido tal la respuesta que ya está pensando en seguir con la historia de Pandemio vs Susana Distancia, incluso algún spin-off con “El Escuadrón de la Salud”.

Pero todo dependerá si no recibe algún reclamo de las autoridades, ya sea por algún uso de copyright o porque “no les gustó la reinterpretación”.

Aunque no cree que pase a mayores, pues Pademio vs Susana Distancia no se hizo con el fin de ofender a nadie ni se está lucrando con la misma.

¿Pandemio vs Susana Distancia está minimizando el problema de la pandemia de Covid-19?

Aunque Pandemio vs Susana Distancia ha sido bien recibida, hay riesgo que se piense que es una forma de minimizar la pandemia de Covid-19.

Al respecto Mario Daniel Garza Ledesma señala que la pandemia, al ser un evento de impacto histórico y global, tenderá a ser un tema recurrente en artistas.

Pandemio vs Susana Distancia es sólo una muestra de cómo un hecho de tal magnitud puede tener repercusión es el estrato artistico.

(...) Cuando las personas enfrentan una situación tan devastadora como lo puede ser una pandemia, la creación artística es una forma de defensa psicológica ante el desastre que significa un evento de tal magnitud; es el espíritu humano haciendo una declaración de intenciones. Mario Daniel Garza Ledesma

Señala que es una forma de defensa psicológica ante la abrumadora y terrible realidad que se está viviendo desde el pasado 2020.

Pone de ejemplo el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, que tuvieron gran influencia en los creadores japoneses en todo el arte de la posguerra.

Además considera que Pandemio vs Susana Distancia se adecua perfectamente a la idiosincracia mexicana, que convierte lo ordinario en extraordinadio y viceversa.

¿Los crossovers como Pandemio vs Susana Distancia buscan educar al público?

Se ha hablado históricamente de la función del arte como elemento educador, en ese sentido, ¿Pandemio vs Susana Distancia busca educar en algún sentido?

Mario Daniel Garza Ledesma señala que Pandemio vs Susana, otros crossovers y cómics sobre la cultura mexicana no necesariamente tienen función educadora o divulgadora.

No considera que se debe de ver al arte y al artista como educador per se, esta es sólo una rama del arte y es válido si alguien se consagra al mismo.

Pero también es válido si otro prefiere dedicarse sólo al mero entretenimiento, como sería el caso de Pandemio vs Susana Distancia.

Lo que si creo que es que no debe considerarse al artista como un educador per se. Para educar están los libros, los padres o la escuela. Si un artista decide consagrar su obra a la difusión cultural, debe ser decisión de él, así como si decide divertir a la gente o solo complacerse con su creación a sí mismo Mario Daniel Garza Ledesma

Snoopy y Charlie Brown (Mario Daniel Garza Ledesma (moutsiderart))

Hay contenido para todo público, desde los más rígidos que no toleran este tipo de crossovers, hasta más laxos que disfrutan un poco la fantasía en pedazos de realidad.

Obviamente la relación con la audiencia es muy complicada, pues como con Pandemio vs Susana Distancia, habrá quienes se puedan ofender por lo presentado.

Asimismo considera que en un mundo globalizado, es un tanto extraño y un desperdicio el no empaparse con otras culturas y hacer uso de las herramientas de difusión.

En su caso y con sus crossovers es encontrar un equilibrio donde una visión pueda convivir con otra en armonía, sin canibalizarse la una a la otra.

¿Crossovers como Pandemio vs Susana Distancia buscan generar el interés y la investigación en el público?

Aunque Mario Daniel Garza Ledesma no se ve cómo educador, si espera que sus crossovers como Pandemio vs Susana Distancia despierten el interés y la investigación.

El fin primero de obras como Pandemio vs Susana Distancia es que sean entretenidas y agradables para todo público.

No obstante, si estos generan discusión y ponen al espectador a investigar más acerca de temas como la pandemia, el México prehispánico u otros temas, es bienvenido.

(...)Quisiera que la gente, primero, disfrutara leyendo mis cómics o viendo mis ilustraciones, pero al mismo tiempo crear la inquietud en ellos por querer saber más acerca de las cosas que influyeron en mi obra, como películas, eventos históricos, personajes, etc. para que no se quede solo con lo que yo le ofrezco (...) Mario Daniel Garza Ledesma

Super Mario Bros. (Mario Daniel Garza Ledesma (moutsiderart))

No quiere que la gente se quede sólo con lo que él ofrezca, sino que vaya más allá del simple meme o la imagen viral.

Incluso si esto significa que le reclamará por hacer una mala interpretación de un personaje, una leyenda o elemento institucional, como es el caso que nos compete.