Overwatch 2 llega envuelto en polémica por todos lados, desde los reportes que el juego tuvo un desarrollo catastrófico, pasando por los problemas de Activision Blizzard, hasta ciertos cambios que no están gustando a los fans.

De hecho, Overwatch 2 fue retrasado indefinidamente en 2021, con varios reportes señalando que el título pasaría a ser una gran actualización del primer juego, y ya no una secuela.

Si bien en este 2022 se anunció la fecha de lanzamiento de Overwatch 2, y que mantendría su estatus como segunda parte; nosotros que ya lo pudimos jugar creemos que dichos informes no estaban del todo errados.

Overwatch 2 (Activision Blizzard)

Y no es que Overwatch 2 este mal hecho, al contrario, el equipo de Blizzard se ve que trabajo bastante en mejorar la jugabilidad y hacer los cambios pertinentes con los héroes, tanto estética como conceptualmente.

De hecho, Overwatch 2 es un juego sumamente divertido que puede engancharte por horas sin que te des cuenta.

Vamos, que Overwatch 2 es bueno; el problema es que es igual de bueno que el primer Overwatch, teniendo a pocas diferencias reales entre uno y otro.

¿Cómo se juega Overwatch 2?

Overwatch 2 es un shooter multijugador competitivo de 5v5, que se ajusta al estándar de todos los títulos del género, rompiendo la mecánica de su predecesor.

Cada personaje de Overwatch 2 tiene sus características únicas, por lo que los jugadores deberán de revisar bien las clases para armar un equipo ganador.

Si bien Overwatch 2 no te obliga necesariamente a elegir un tipo de personaje para entrar en un equipo (como que falte un tanque y tu debas de ser ese tanque), si conviene tener un combinado equilibrado.

Esto es más importante aquí que en el primer Overwatch, pues al carecer de un elemento, es conveniente ser más cuidadosos a la hora de elegir; así como tener una mejor comunicación en el juego.

Overwatch 2 (Activision Blizzard)

Hablando del juego en sí, Overwatch 2 mantiene esa vertiginosidad de su primera entrega, de hecho podemos decir que es un poco más rápido, gran parte de este nuevo ritmo se debe a la carencia de ese sexto integrante.

Sin olvidar que los personajes cambiaron parte de su jugabilidad propia. Habilidades o estrategias que conocías de Overwatch, bien podrían no funcionar en esta nueva entrega.

No te podemos decir todos los cambios que hubo en los personajes de Overwatch 2; pero sí te adelantamos que deberás de aprender a jugar otra vez con algunos de ellos, por lo menos en un inicio.

Además del modo base, Overwatch 2 agrega “Push”, que es una especie de “jalar la cuerda”; aquí los equipos tratan de empujar un robot hacia el área rival, gana el que al final de la partida abarque más espacio.

Overwatch 2 (Activision Blizzard)

Este es sin lugar a dudas el mejor modo por si sólo quieres una partida rápida sin preocupaciones, pues el balance no es tan necesario, aunque ayuda.

En lo que se refiere a diversión y competitividad, Overwatch 2 sale bastante bien librado.

¿Cómo es Overwatch 2 como free-to-play?

El cambio más radical que hizo Overwatch 2 es dejar de ser un juego de una entrega, para hacerse free-to-play, con todo lo que eso implica.

De entrada se eliminaron las criticadas cajas de botín, en favor de un clásico Pase de Batalla, el cual tiene aspectos tanto de paga como gratuitos. Obviamente lo mejor viene en el pase premium.

Para obtener las recompensas, incluidos los personajes, sólo tienes que jugar constantemente Overwatch 2; no obstante, notamos que la subida de nivel no es tan inmediata.

Comparado con otros free-to-play donde subimos de nivel de manera constante con sólo jugar en 30 minutos a una hora, en Overwatch 2 nos tomaba más tiempo.

Overwatch 2 (Activision Blizzard)

Otra cosa a señalar de Overwatch 2 es que en efecto, si no jugaste el primero, debes de pasar un buen rato antes de poder acceder a la galería de personajes previa.

Blizzard dijo que eran 100 partidas, lo cual traducido a tiempo de juego son unas 20 horas en Overwatch 2; que es lo mismo que pasar todo ese tiempo sin tener la experiencia base completa.

Si bien Blizzard justifica esto diciendo que es para que los nuevos se “aclimaten” al juego, es la primera vez que vemos que un título bloquee a toda su galería de personajes base bajo esa excusa.

Más bien parece una estrategia para que la gente pase más tiempo en Overwatch 2, asumiendo que los veteranos irán por todo desde el primer momento, pero los nuevos necesitarán con qué engancharse.

Overwatch 2 (Activision Blizzard)

Otra cosa a señalar son las nuevas políticas “antitoxicidad” de Blizzard con Overwatch 2, que involucran la vinculación del teléfono a tu cuenta y la eliminación de elementos que midan el desempeño.

En parte están bien; sin embargo su implementación no está del todo optimizada, la vinculación puede ser algo engorrosa e intrusiva para algunos, y aún puedes ver las estadísticas de los otros a media partida.

Básicamente Overwatch 2 es como cualquier otro free-to-play que te encuentres actualmente en el mercado, con todos sus pros y sus contras.

¿Vale la pena Overwatch 2?

Overwatch 2 es gratis (en cierto sentido), eso bien que mal le suma varios puntos, pues lo puedes probar y si no te agrada lo desinstalas sin haber perdido un solo centavo.

Reiteramos, como juego en sí, Overwatch 2 está bien, te entretiene y divierte; además de que tiene un alto componente competitivo para aquellos que gustan de algo más serio.

Pero esencialmente cambia muy poco con respecto a Overwatch, y es aquí donde el ser “gratis” sale a relucir, pues si fuera de pago completo se sentiría como un robo; al no ser el caso, el no ser diferente tiene un impacto mínimo.

Overwatch 2 (Activision Blizzard)

Hubiera sido más honesto por parte de Blizzard decir que haría free-to-play a Overwatch, en lugar de mantener la idea de que se desarrolló una segunda parte.

Porque además de todo, Overwatch 2 queda corto en algunos aspectos de contenido, como no tener un modo solitario hasta 2023, cosa que sí tenía su entrega pasada.

Si en su momento estuviste enganchando a Overwatch, es probable que la pases bastante bien con esta nueva entrega.

Si no fue tu caso o lo abandonaste hace mucho, bien puedes darle una oportunidad a Overwatch 2, como ya dijimos, si no te gusta en realidad no pierdes nada.