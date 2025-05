El videojuego de ciencia ficción y supervivencia ​​No Man’s Sky está dando de qué hablar entre su comunidad debido a un jugador.

Luego de que el jugador identificado como Spirited quedará atrapado en un planeta mortal de ​​No Man’s Sky y que sorprendentemente ha hecho que todos se unan a su rescate.

A través de Reddit, Spirited un jugador del videojuego de ​​No Man’s Sky ha contado su historia casi trágica al quedar atrapado en un planeta mortal.

Esto luego de que el pasado 3 de mayo de 2025, Spirited_Ad3028 contó que cayó por accidente tras quedarse sin combustible en un planeta mortal del cual no podía salir.

Debido a que el planeta mortal de No Man’s Sky se caracteriza por tener aire tóxico que te mata en solo segundos, además de que es solo océano con tormentas eléctricas.

“Aterricé en el planeta equivocado en mi partida de muerte permanente. Estoy en una pequeña columna de roca, rodeado por un océano profundo en todas direcciones. Me he quedado sin combustible para despegar y no tengo ferrita.

Solo puedo sobrevivir unos segundos fuera de la nave antes de que el aire tóxico me mate, y las tormentas tóxicas llegan cada pocos minutos, trayendo olas gigantescas. He estado dando vueltas suicidas en todas direcciones, sumergiéndome y disparando sin rumbo en busca de polvo de ferrita”.

