Nintendo Direct sorprende con ‘Mario Strikers Battle League’ y ‘Xenoblade Chronicles 3′ (VIDEOS)

Nintendo Direct sorprende con ‘Mario Strikers Battle League’ y ‘Xenoblade Chronicles 3′, así como nuevos tráilers de ‘Splatoon 3′ y ‘Kirby and the Forgotten Land’

Este primer Nintendo Direct del año duró unos 40 minutos aproximadamente y presentó todos los juegos que llegarán al Switch en la primera mitad del año, así como un par de sorpresas.

Aquí tienes los anuncios más destacados del Nintendo Direct de este 9 de febrero de 2022.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

‘Fire Emblem Warriors: Three Hopes’ fue el primer juego en presentarse en el Nintendo Direct, siendo un juego de acción de la franquicia. Sale el 24 de junio de 2022.

No Man’s Sky

‘ No Man’s Sky ’ llegará por fin a Nintendo Switch, luego de casi 10 años de haberse lanzado en PS4. Estará disponible en verano de 2022.

Mario Strikers Battle League

La primera sorpresa del Nintendo Direct vino de la mano de ‘Mario Strikers Battle League’, nueva entrega del juego de Game Cube. Estará disponible el 10 de junio.

Splatoon 3

Luego de varios meses tras su anunció, ‘ Splatoon 3 ′ mostró un nuevo tráiler en el Nintendo Direct.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

‘ Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ’ también tuvo su presentación en el Nintendo Direct. Estará disponible el 8 de abril de 2022.

Kirby and the Forgotten Land

‘Kirby and the Forgotten Land’ no podía quedar fuera del Nintendo Direct, presentando un nuevo tráiler con Kirby convirtiéndose en automóvil. Disponible el 25 de marzo de 2022.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Se cumplen los rumores y el Nintendo Direct anuncia ‘ Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ’ un remaster del clásico de PS1. Estando disponible el 7 de abril.

Nintendo Switch Sports

‘Nintendo Switch Sports’ es una nueva entrega del clásico Wii Sports, con los deportes clásicos y novedades como futbol. Estará disponible el 29 de abril.

Mario Kart 8 Deluxe

Durante el Nintendo Direct se anunció la llegada de nuevas pistas para ‘Mario Kart 8 Deluxe’. Las primeras llegarán el 18 de marzo como un DLC de pago y dentro del Paquete de Expansión de Switch Online.

Xenoblade Chronicles 3

‘Xenoblade Chronicles 3′ fue revelado oficialmente en el Nintendo Direct, no sólo eso, también se anunció que llegará en septiembre de este 2022.