Andor, la más reciente serie de Star Wars protagonizada por Diego Luna, se estrenó a mediados de septiembre de 2022 con una gran promoción; sin embargo, parece que no llamó mucho la atención.

La gente de Parrot Analytics, responsables de medir las audiencias en series de televisión y streaming, mencionaron que Andor de Diego Luna no ha despertado el interés entre los fans de Star Wars.

O más bien eso es lo que pasa, que Andor sólo es vista por los más acérrimos seguidores de Star Wars; pero el resto del público simplemente no le ha llamado la atención.

En la gráfica que compartió Brandon Katz de Parrot Analytics se puede ver cómo Andor está lejos de otros shows live-action de Star Wars en Disney+.

La tendencia más decepcionante con la que me he encontrado recientemente es cómo la demanda de audiencia por Andor es abrumadoramente más baja que The Mandalorian S1-2, The Book of Boba Fett y Obi-Wan a pesar de que es fácilmente la mejor serie de Star Wars DE LEJOS.

Brandon Katz