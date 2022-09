Dentro de todo el mar (algunos dirán locura) que son las series de Star Wars para Disney+, llega Andor, la cual es una precuela de Rogue One y está protagonizada por Diego Luna.

Si bien parece un exceso contar la historia de un personaje que apareció en una sola película y literalmente no tendrá una aparición a futuro en la saga; Andor logra hacerse un lugar por méritos propios.

Pues aunque se enmarca dentro del universo de Star Wars, Andor se aleja bastante de este, por lo menos en los primeros cuatro capítulos, que fueron los que pudimos ver.

Andor (Disney)

La virtud de Andor es que nos muestra un lado que jamás habíamos visto a profundidad de Star Wars, alejado en principio de los caballeros, las princesas, los lords o los mercenarios.

Claro, el inicio de Andor no está exento de algunos problemas, sobre todo de ritmo; pero una vez que va avanzando la trama, la serie apunta a cosas más interesantes y fluidas.

Pero vayamos paso a paso con lo que nos ofrecen los primeros episodios de Andor.

¿De qué trata Andor?

Andor nos pone 5 años antes de los eventos de Rogue One, presentando a un Cassian que en realidad poco o nada tiene que ver con el líder de la Alianza Rebelde que conocimos.

Este Cassian Andor es un tanto taciturno, irresponsable, embustero y hasta cobarde, quien sólo se preocupa por sí mismo y por una persona que está buscando.

De hecho es esa búsqueda la que lo lleva a cruzarse con una facción del Imperio Galáctico, comenzando así los eventos que lo dirigirán, quiera o no, hacia la Estrella de la Muerte.

A diferencia de otras series de Star Wars, Andor no nos pone de lleno en el conflicto contra el Imperio o en un escenario de peligro absoluto.

Andor de Star Wars, protagonizada por Diego Luna, estrena espectacular tráiler (VIDEO) (Disney)

Por el contrario, la acción en Andor es bastante limitada, pues se enfoca en presentarnos la parte “común y corriente” de la galaxia, donde no resaltan los contrabandistas o los guerreros legendarios.

Andor básicamente nos presenta en sus primeros episodios la rutina de las personas que pueblan la galaxia y que son casi ignorantes de lo que son los Jedi, Sith o Mandalorians.

Incluso la misma gente del Imperio con la que se topa Cassian Andor, está muy lejos de la élite que estamos acostumbrados a ver en el cine y televisión; no esperes Stormtroopers o usuarios de la Fuerza.

Aunque se puede decir que este es un acercamiento más íntimo a la galaxia lejana, también puede chocar bastante con el fan y público en general, ya que sus primeros episodios son muy lentos.

Prácticamente no hay acción en el inicio de Andor, hasta casi el final del tercer episodio; todo lo demás es el planteamiento de la historia y el personaje, dándole el trasfondo que no tiene en Rogue One.

Hay que decirlo, Andor es bastante aburrida en sus primeros dos episodios, es a partir del tercero y cuarto que la serie se torna interesante. Lamentablemente no sabemos si se mantiene.

Apenas si vimos una cuarta parte de Andor, pues la serie tendrá un total de 12 episodios.

¿Cómo está Diego Luna en Andor?

Nos podrá agradar o no Diego Luna como persona y en sus otros proyectos; pero no podemos negar que aunque ya pasaron 6 años, el mexicano sigue dominando a Cassian Andor.

No sólo eso, logra darnos un Andor bien diferenciado de la película, mostrando ese contraste entre el temerario rebelde y el casi nihilista de la serie.

Además de que logra una gran química con el resto de los personajes en pantalla, desde Adria Arjona, quien hace a Bix, la única amiga de Andor; hasta Stellan Skarsgård, como un misterioso hombre que busca a Andor.

Andor (Disney)

Podemos decir que los temores de algunos se ven desvanecidos en este inicio de Andor, pues Diego Luna demuestra que puede cargar el peso de uno de los spin-offs de Star Wars.

Esto último es bastante difícil, pues fuera de lo que ha sido The Mandalorian, las series de Star Wars no han logrado despegar del todo como se esperaba, eso incluye a Obi-Wan Kenobi.

Si bien el Andor de Diego Luna tampoco está a la altura (de momento) del Mando de Pedro Pascal, todo indica que Disney le tiene fe al mexicano y su proyecto, pues esta obra tendrá una segunda temporada.

¿Y los efectos especiales de Andor?

Otro tema que ha estado muy presente entre los fans de las franquicias de Disney son los efectos especiales, pues series y películas han mostrado una baja de calidad en este aspecto.

De momento podemos decir que en sus 4 primeros episodios Andor luce bastante bien; claro, este inicio de serie no le está exigiendo mucho al CGI como tal.

Los efectos especiales de Andor se usan más que nada para armar escenarios y crear personajes como droides o extraterrestres; reiteramos, no hay mucha acción, por lo que no se requiere procesos complejos de momento.

Andor (Disney)

Eso no demerita el buen trabajo que se hace en toda la elaboración del mundo de Andor, que se ve bastante bien.

Claro, hay que tener ciertas reservas, pues aún faltan 8 episodios y cabe la posibilidad de que Andor baje su calidad; aunque no parece el caso.

¿Vale la pena Andor?

Andor es un tanto difícil al principio, eso no hay que negarlo; pero si se logra superar ese inicio por demás lento, el show apunta a algo bastante interesante.

Obviamente con 4 capítulos no podemos hacer un juicio como tal de algo que tiene una totalidad de 12 partes; sin embargo, sí podemos decirles que va bastante bien.

No sabemos si alguien fuera del universo de Star Wars pueda entrar a este con Andor; pero no dudamos que los más versados disfrutarán de la serie.

Andor (Disney)

Más si tomamos en cuenta que Rogue One es considerada la mejor película de la era actual de la franquicia, y Cassian Andor una de las mejores adiciones.

Solo queda esperar que Andor siga subiendo en su espectacularidad y no caiga en un ostracismo, como muchos de los programas de Disney+