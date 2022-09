Luego de mucha espera, estamos a unas horas de que se estrene Andor, la nueva serie de Star Wars basada en el personaje de Diego Luna en Rogue One.

Si bien sabemos que Cassian Andor será el gran protagonista del show, Diego Luna ha señalado que esta serie no se trata sólo de él, sino de todo un grupo de gente que inicia una revolución.

El Cassian Andor de Diego Luna estará acompañado por un gran número de actores y actrices que le darán vida a los personajes alrededor de esta precuela de Rogue One.

Andor (Disney)

Aquí te mencionamos cuál es el reparto de Andor y el rol que jugará cada personaje (sin spoilers):

Diego Luna como Cassian Andor: Uno de los líderes de la Alianza Rebelde, previo a que se uniera a esta; con un actitud cínica y contraria a lo que vimos en Rogue One.

Genevieve O’Reilly como Mon Mothma: Una conocida del universo de Star Wars; aquí aún juega un rol de doble agente, participando dentro del Imperio y al mismo tiempo ayudando a los rebeldes.

Stellan Skarsgård como Luthen Rael: Un hombre misterioso que tiene un especial interés en Cassian Andor.

Adria Arjona como Bix Caleen: La única amiga real que tiene Cassian Andor durante una parte de la historia.

Denise Gough como Dedra Meero: Oficial del alto rango del Imperio, el cual detesta a Cassian Andor por motivos personales.

Kyle Soller como Syril: Otro oficial del Imperio que se erige como antagonista de Cassian Andor y todo lo que representa.

Fiona Shaw como Maarva: Una mujer mayor que es el sustento emocional de Andor desde hace muchos años.

Forest Whitaker como Saw Gerrera: Otro conocido del universo de Star Wars, lo vimos en Rogue One como un veterano roto de la Alianza Rebelde; aquí veremos más de su relación con Andor.

Kathryn Hunter como Eedy Karn: Madre del oficial Syril.

Antonio Viña como Kassa: Un niño cuyo pasado está ligado a la historia de Cassian Andor.

También tendremos la participación de Robert Emms, David Hayman, Alex Ferns, Clemens Schick, Ebon Moss-Bachrach y Anton Lesser en roles no definidos.

¿Habrá sorpresas en Andor?

Como buena serie de Star Wars (y de Disney), los fans esperan que Andor nos dé algunos cameos sorpresa, cómo ya ha pasado en The Mandalorian, The Book of Boba Fett y recientemente en Obi-Wan Kenobi.

Si bien Disney y Lucasfilm saben guardar muy bien sus secretos, algunos rumores apuntan a la posible aparición de personajes ligados a la primera trilogía de Star Wars.

El rumor más fuerte es que Cassian Andor se encontrará con Obi-Wan Kenobi en uno de sus capítulos, siendo el Jedi interpretado nuevamente por Ewan McGregor.

Andor (Disney)

Esto como una forma de unir al Andor de Diego Luna, con la trama principal de Star Wars más allá de lo sucedido en Rogue One.

Otro rumor es que podríamos ver a personajes ligados a los altos mandos del Imperio en Andor, como Moff Tarkin, aunque este sería recreado en CGI como sucedió en Rogue One.

Aunque no hay nada claro de momento, el mismo Diego Luna en una entrevista reciente dejó entrever que podría haber una aparición sorpresa; aunque no aclaró nada para que “Disney no se enojara”.