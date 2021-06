‘NEO: The World Ends with You’ lanza su demo gratuito

Square-Enix anunció el lanzamiento del demo gratuito de ‘NEO: The World Ends with You’, disponible en la PS Store y la Nintendo eShop.

Este demo de ‘NEO: The World Ends with You’ mostrará las calles de Shibuya, escenario principal del juego, así como parte del gameplay de acción/RPG.

Los jugadores experimentarán las primeras misiones del título, presentando al protagonista Rindo, a su amigo Fret, así como a otros miembros del elenco.

NEO: The World Ends with You (Square-Enix)

Quienes jueguen está prueba podrán llevar a cabo varios encargos y empezar a coleccionar los pines que otorgan varios poderes psíquicos.

A destacar que el progreso en este demo se transferirá al juego completo para aquellos que compren ‘NEO: The World Ends with You’ en la misma plataforma.

‘NEO: The World Ends with You’ estará disponible en PS4 y Switch el 27 de julio; siendo una continuación directa del ‘The World Ends With You’ de 2007.

‘NEO: The World Ends with You’ también presentó su tráiler final

Además del lanzamiento del demo, Square-Enix reveló el tráiler final de ‘NEO: The World Ends with You’.

Este nuevo trailer de ‘NEO: The World Ends with You’ que ofrece un vistazo profundo al juego en general, desde su gameplay e historia, hasta el mundo abierto.

Asimismo destaca la estética del mismo, que mantiene su estilo “cómic” de la primera entrega, aunque adaptado a las nuevas plataformas.

Además de que pone énfasis en las interacciones sociales, ya sea presenciales o con dispositivos móviles a la hora de formar nuestro equipo.

Mostrando de paso un poco cómo es la vida en el distrito de Shibuya, uno de los más bulliciosos de todo Japón e icónico de la cultura pop y geek en el mundo.

Hay que mencionar que el original ‘The World Ends with You’ tuvo una buena recepción de la crítica; pero pasó un tanto desapercibido entre los jugadores.

Se espera que ‘NEO: The World Ends with You’ tenga un mejor recibimiento de la comunidad que su antecesor.