Una nueva entrega de la saga de videojuegos de carreras ha llegado: el Need for Speed Unbound.

Esta nueva entrega de la franquicia de EA, trae un nuevo diseño y arte que estará resonando mucho durante el año.

Pues aunque el Need for Speed Unbound se mantiene en esencia con sus predecesores, pues continúan las carreras de auto ilegales con vehículos personalizables.

Misiones Need for Speed Unbound que van de extremo a extremo en el mapa o las clásicas persecuciones de policía que también nos harán ganar recompensas.

En Need for Speed Unbound deberás ser el rey de las carreras aunque eso sí, habrá que empezar como en todo, desde cero.

Con un lote de tres autos sacados del garaje, maltratados y que necesitan reparaciones, pero que al final servirán para las carreras clandestinas.

Need for Speed Unbound deja que nuestra personalidad fluya gracias a sus personajes

El más reciente Need for Speed Unbound, ha estado dando de qué hablar gracias a su nueva estética dentro del videojuego.

Y es que una de las cosas que más destacan dentro de este clásico de la adrenalina y las carreras clandestinas, son los personajes personalizables que Need for Speed Unbound nos ofrece.

Mismo que hace salir la personalidad de cada usuario cada vez que está en el volante de Need for Speed Unbound o durante una de las misiones.

Pues cuenta con mucha variedad de apariencia, vestimenta y personalidad de cada uno de los personajes de Need for Speed Unbound; haciendo que el verdadero yo resalte.

Lo cual será necesario para lidiar dentro del modo campaña de Need for Speed Unbound con tres niveles: relajado, desafiante e intenso que harán que los puntos de salud aumenten o disminuyan, o las persecuciones y reconocimiento policial sean más intensas.

Asimismo, en el Need for Speed Unbound modo campaña habrá lidiar con una traición a Rydell, el apoyo dentro del videojuego en la ciudad ficticia de Lakeshore, inspirado obviamente en Los Ángeles.

Need for Speed Unbound (Criterion Games)

¿Cómo se juega Need for Speed Unbound?

El nuevo Need for Speed Unbound no tiene mucha ciencia, pues mantiene los controles clásicos para acelerar, frenar, derrapar o ir en reversa, además del nitro que da un plus a la aceleración del auto.

Pero como se mencionó, el objetivo principal de Need for Speed Unbound es hacerse de dinero y restaurar el garage de Rydell a su antigua gloria, además de lograr mejorar autos y darles más potencia.

Esto a su vez hará que en Need for Speed Unbound haya más oportunidades de lograr la victoria y hacerse con unos cuantos billetes más.

Además de las misiones secundarias que ofrece Need for Speed Unbound, las cuales consisten básicamente en entregar autos robados, persecuciones con policías y más.

Estas persecuciones nos darán cierto “calor” o notoriedad, pues entre más nos juntemos más fácilmente podrán comenzar a perseguirnos y de ser atrapados por la policía de Need for Speed Unbound, las ganancias se verán afectadas.

Pero al igual que nuestro personaje de Need for Speed Unbound, la policía también irá subiendo en cuanto a mejoras con nuevas patrullas, bloqueos con cintas, equipos SWAT y demás.

Need for Speed Unbound (Criterion Games)

Need for Speed Unbound se reinventa gracias a su realismo y visuales, pero también apuesta a la nostalgia.

El nuevo juego de la franquicia de carreras de autos ilegales, Need for Speed Unbound, ha llegado para quedarse pues, definitivamente es una reinvención del clásico lanzado en 1994.

Pues gracias a su reinvención a lo real y la estética visual de este Need for Speed Unbound, es que ha logrado atrapar todas las miradas.

Incluso, dentro de la personalización de Need for Speed Unbound, puedes escoger los efectos visuales para la aceleración, el nitro y demás; lo cual hace que combine perfecto con tu personalidad y la de tu personaje.

Eso sí, para quienes esperaban una retrocompatibilidad para consolas como se ha ido manejando en los últimos videojuegos, Need for Speed Unbound solo está disponible para Xbox Series X y S, PS5 y Steam.

Si bien ha dado una reinvención este nuevo Need for Speed Unbound, también apuesta a la nostalgia de los primeros videojuegos, especialmente para quienes aman las carreras.

Pues con Need for Speed Unbound recordarán los primeros acercamientos a la adrenalina de los videojuegos de carreras, con un plus brillante en su estética dentro de su nueva imagen.