La NASA habría encontrado pruebas de que hubo vida en Marte. El descubrimiento es logro del vehículo explorador ‘Curiosity’, que desde agosto de 2012 recorre el planeta rojo.

Paul Mahaffy, investigador de la NASA a cargo del laboratorio químico que se encuentra sobre ‘Curiosity’, dio detalles de las supuestas pruebas de vida en Marte.

Marte (NASA)

¿Qué pruebas encontró la NASA de que habría habido vida en Marte?

Científicos de la NASA señalaron que se encontró un tipo de carbono en muestras de rocas pulverizadas , recolectadas de la superficie de Marte por Curiosity.

Muestras tomadas por Curiosity en Marte (@NASAMars / Twitter)

En la Tierra, ese elemento se asocia a procesos biológicos , parámetros que de aplicarse en Marte, podrían indicar que hubo vida en ese planeta.

En la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos de la NASA plantearon una hipótesis que podrían vincular la presencia del carbono con algún tipo de vida en Marte.

Muestras tomadas por Curiosity en Marte (@NASAMars / Twitter)

Sin embargo, los investigadores subrayaron que la Tierra y Marte son planetas muy diferentes, lo que reduciría las posibilidades de que sus hipótesis fueran reales.

¿Cómo relaciona la NASA el hallazgo de carbono con la posibilidad de vida en Marte?

La teoría involucra bacterias antiguas de la superficie que habrían producido una huella de carbono conforme liberaban metano en la atmósfera.

Ahí, la luz ultravioleta habría convertido el gas en moléculas más grandes y complejas que habrían llovido en la superficie de Marte y se habrían preservado en las rocas.

Los científicos de la NASA platearon otras dos teorías sobre el origen del carbono encontrado en las muestras recabadas por ‘Curiosity’, que no estarían relacionadas con algún tipo de vida.

La primera sugiere que el carbono se produjo por la interacción de luz ultravioleta con dióxido de carbono presente en la atmósfera de Marte.

Marte ( Alexander Antropov/Pixabay)

Esto habría producido nuevas moléculas con carbono que se asentaron en la superficie del planeta rojo.

La otra hipótesis plantea que el carbono proviene de un evento ocurrido hace cientos de millones de años, cuando el sistema solar pasaba por una nube gigante molecular, rica en carbono.

Christopher House, un científico de Curiosity, afirma que las tres explicaciones encajan con los datos, por lo que necesitan más información para descartar las incorrectas.