‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ estrena un impactante tráiler lleno de spoilers; donde nos revelan todo lo que sucederá en este final de temporada.

El tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ comienza con Skeletor haciéndose con la espada y el “Poder de Grayskull”, comenzando su plan de conquistar Eternia.

Sin embargo, ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ nos tiene varias sorpresas, pues cuando la batalla parecía en favor del villano, vemos el esperado regreso de He-Man.

En cerca de 3 minutos, el tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ nos revela casi todo lo que pasará en sus próximos episodios.

‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ mostrará como He-Man y Adam reviven, el regreso de Orco, Evil Lyn otra vez jugando como la villana y Teela convirtiéndose en la nueva Sorceress.

‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ no se guardó nada en su tráiler, habrá que ver con qué nos sorprenden cuando se estrene en Netflix el 23 de noviembre.

‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ podría recibir más apoyo que la primera parte

Para este momento no es secreto que el revival de He-Man en Netflix ha recibido varios ataques por parte de los fans; sin embargo, ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ podría cambiar las cosas.

El tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ deja ver que todos los elementos criticados de la primera parte estarían ausentes.

Sobretodo destaca el regreso de He-Man en ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′, el cual estuvo ausente en varios de los episodios de la primera entrega.

He-Man (Netflix/Mattel)

Además ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ explicaría el por qué del protagonismo de Teela, al ser la que se convertirá en la nueva guardiana de Greyskull.

El tráiler de ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′ también muestra las batallas épicas de grandes proporciones que todo el mundo esperaba.

Hay que mencionar que tras ‘Masters of the Universe: Revelation - Part 2′, no se sabe si Netflix continuará desarrollando esta saga de la franquicia.

Con información de Netflix.