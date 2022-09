Worlds 2022, el mundial de League of Legends, está por hacer su llegada de manera oficial a México, siendo la CDMX el lugar escogido para la celebración del evento en vivo.

Obviamente la expectativa por Worlds 2022 está en todos los fans de League of Legends, pues ya quieren ver a sus equipos favoritos, así como a Isurus, que parte como local representando a la LLA.

Si también te quieres sumar al tren de Worlds 2022 en la CDMX, a continuación te daremos una pequeña guía de dónde y cuándo ver el mundial de League of Legends.

Worlds 2022 (Riot Games)

¿En qué fechas se realizará Worlds 2022 en la CDMX?

Worlds 2022 disputará la fase Play-Ins en la CDMX, en la Arena de la Plaza Artz, del 29 al 4 de octubre de 2022 . Las partidas iniciarán a partir de las 3:00 PM , hora de la Ciudad de México.

Durante esa semana, los equipos de League of Legends disputarán varias series al mejor de 1; quienes logren más victorias se clasificarán a las “finales de los Play-Ins” que se disputarán los días 3 y 4.

En estas fechas las rondas serán entre 8 equipos, quienes jugarán partidas al mejor de 5; los 4 equipos ganadores de esta fase se clasificarán a la siguiente ronda del mundial.

Para la Fase de Equipos tras los Play-Ins, los combinados de League of Legends saldrán de México y la CDMX a Estados Unidos, donde se desarrollará el resto de la competencia.

¿Dónde puedo ver Worlds 2022 en vivo en México?

Worlds 2022 tendrá varios puntos de exhibición, tanto de manera presencial como en línea.

En presencial, los fans tendrán la oportunidad de ver a los equipos en vivo de League of Legends en la Arena de la Plaza Artz , así como en salas aledañas al lugar.

No obstante, en este momento ya no hay boletos para estar en vivo en Worlds 2022 en la CDMX; sin embargo, Riot Games ha abierto más opciones.

Se tendrá una watchparty en el Foro Cultural Indianilla durante toda la semana de Worlds 2022; para ir a la reunión, Riot Games ha lanzado una serie de dinámicas que puedes revisar en https://lolesports.com .

Worlds 2022 (Riot Games)

Por si esto no fuera suficiente, en la misma Plaza Artz se pondrá una pantalla gigante al aire libre donde se transmitirán las partidas en vivo sin costo alguno o invitación, cualquiera que vaya podrá ver el mundial de League of Legends.

Worlds 2022 (Riot Games)

Finalmente, si no estás en la CDMX o no te apetece salir de tu casa, podrás ver todas las partidas de Worlds 2022 a través de los siguientes canales oficiales de League of Legends y Riot Games: