Luego de mucha espera, Riot Games y Cinemex pusieron a la venta los boletos para los Play-Ins de Worlds 2022 en la CDMX; pero todo fue un caos para los fans de League of Legends.

Desde el primero momento, quienes querían un boleto para el mundial del League of Legends reportaron un caos en la plataforma de Cinemex.

De entrada, el portal y app no aguantaron el tráfico y colapsaron al poco tiempo; después no dejaba que los fans de League of Legends compraran su boleto, y en algunos casos se hacía el cobro; pero no se mandaba el pase.

Boletos Worlds 2022 (Especial)

Algunos señalan que el que se agotarán los boletos para Worlds 2022 en Cinemex es un tanto misterioso, pues luego de los fallos en la plataforma, los boletos ya no estaban disponibles.

Se acusa a una “mafia” de League of Legends que le dio prioridad a influencers sobre el público general, además también se sospecha de reventa por parte de Cinemex.

Se critica que Worlds 202 se vaya a realizar en la Arena de la Plaza Artz

Muchas de las críticas también van dirigidas al lugar donde se jugará Worlds 2022, que es la polémica Arena de la Plaza Artz, que recientemente tuvo problemas en sus instalaciones.

Fans de League of Legends señalaron que un evento del tamaño de Worlds 2022 merecía un mejor espacio, con mayor capacidad para albergar al público.

La Arena de la Plaza Artz apenas si tiene capacidad para 100 personas, que contrasta con otros recintos donde se llevan a cabo las partidas internacionales de League of Legends.

Boletos Worlds 2022 (Especial)

Aún más, compararon lo que se hizo en otras competencias de League of Legends en el país, como la reciente final de la LLA donde hubo 2500 asistentes, sin problemas con las entradas.

También se habló de la final en el Auditorio Blackberry, donde a pesar de todos los errores, se aseguró una buena asistencia por parte de los fans de League of Legend.

Y claro, muchos no olvidaron que 2016 México tuvo un Wild Card de League of Legends en el Palacio de los Deportes, que es considerado el mejor evento de esports hasta la fecha.

