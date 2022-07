A través de sus redes sociales la LLA de ‘League of Legends’ y Riot Games anunciaron la cancelación de la semana 4 del torneo latinoamericano por contagio masivo de Covid-19.

De acuerdo con lo señalado, se registraron positivos en jugadores de los equipos de la LLA de ‘League of Legends’; de ahí que se decidiera no jugar la jornada programada para el primer fin de semana de julio.

Aunque no se dieron nombres de jugadores y equipos afectados, todo indica que serían bastantes, si se tuvieron que cancelar todas las partidas de la LLA de ‘League of Legends’ programadas.

Contagio LLA League of Legends (LLA)

Asimismo, se mencionó que las actividades se retomarán los días 9 y 10 de julio, además de que habrá ajustes en el calendario de la LLA de ‘League of Legends’ debido a este imprevisto.

Hay que mencionar que desde el inicio del Clausura 2022 de la LLA de ‘League of Legends’, la liga ha batallado bastante para mantener sanos a sus jugadores, pues ya se han dado varios casos.

En la misma primera jornada del Clausura de la LLA de ‘League of Legends’, se tuvieron que posponer dos enfrentamientos debido a casos de contagio en jugadores.

Contagio en la LLA de ‘League of Legends’ habría sido por una fiesta

Aunque Riot y la LLA no dieron detalles sobre el contagio masivo entre jugadores de ‘League of Legends’; varias versiones señalan que todo se dio debido a una fiesta celebrada recientemente.

Todo indica que mucha gente tanto de equipos, como del mismo staff de la LLA, tuvieron una reunión en días pasados, lo que provocó este contagio de Covid-19 entre varios asistentes.

De hecho, casters, streamers y jugadores como Skyshock y Warangelus han dado a entender que el problema del contagio en la LLA de ‘League of Legends’ no sería tanto de jugadores.

Contagio LLA League of Legends (Skyshock)

Contagio LLA League of Legends (Warangelus)

En sus palabras, los principales afectados serían gente del staff de la LLA de ‘League of Legends’; además confirman la celebración de la mencionada fiesta.

Esto explicaría el por qué no se jugará ninguna partida de ‘League of Legends’ en esta semana, pues la LLA no contaría con el personal suficiente para cubrir las jornadas.

La LLA no ha dado una declaración acerca de estas versiones que andan circulando sobre el contagió en la liga. Estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Con información de la LLA.