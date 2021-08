PUMA dio a conocer la renovación de su alianza con All Knights, equipo de ‘League of Legends’ de América Latina que compite en la LLA.

PUMA lanzará una colección de All Knights inspirada en el split de la LLA de ‘League of Legends’, dando como resultado varias indumentarias.

La línea toma los colores y logo del equipo de ‘League of Legends’, incorporándolos a sus productos deportivos clásicos como jerseys, pants y sudaderas.

PUMA All Knights League of Legends (PUMA)

Además, PUMA señaló que esta colección cuenta con la tecnología dryCELL, que elimina la humedad de la piel para mayor comodidad de las personas.

Con este lanzamiento, PUMA reafirma su compromiso de impulsar y apoyar los esports, mismos que están en auge en todas partes del mundo.

La colección de All Knights sólo se venderá en Chile y México, por ser el país originario y donde juega el equipo de ‘League of Legends’, respectivamente.

Se espera que otras marcas deportivas se sumen a la LLA de ‘League of Legends’

PUMA es la primera marca deportiva que oficialmente se suma a la LLA de ‘League of Legends’ de la mano de All Knights; se espera que no sea la última.

La gente de Riot Games en América Latina ha señalado su deseo de que más marcas apoyen a los esports en la región, sobretodo a ‘League of Legends’.

Pues con esto se le dará aún más relevancia a una competencia que cada año genera nuevos fans y rompe récord de audiencias.

Con lo cual se integraría a varias personas a una actividad que poco a poco comienza a ser reconocida como deporte en varias partes del mundo.

La muestra es que, así como All Knights, equipos de ‘League of Legends’ de otras latitudes han conseguido patrocinios de marcas importantes.

De momento no hay indicios de que otra empresa deportiva se sume al proyecto de ‘League of Legends’ en América Latina.