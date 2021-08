‘League of Legends’: Infinity se corona como bicampeón de la LLA

La Gran Final de la Liga Latinoamérica (LLA) de ‘League of Legends’ vio a Infinity coronarse como bicampeón de la especialidad en la región.

Sin embargo no les fue fácil, pues Estral Esports demostró que es uno de los mejores equipos de ‘League of Legends’ en México, llevando todo a 5 encuentros.

Estral Esports inició la jornada dominando el juego en la Grieta del Invocador, llevándose el primer encuentra en la final de la LLA de ‘League of Legends’.

Infinity Campeón LLA League of Legends (Riot Games)

En la segunda partida Infinity, dominó la jungla para empatar la serie, esto a pesar de que Estral fue mucho mejor en el juego por objetivos.

La tercera partida se volvió a inclinar hacía Estral con un juego agresivo y asesinatos al hilo, dejando un 2 a 1 en la fina de la LLA de ‘League of Legends’.

Sin embargo Estral no pudo concretar la hombrada y ‘League of Legends’ no perdona. Tras 30 minutos, Infinity obligó al 5º y definitivo encuentro.

La 5ª partida fue digna de una final; con Estral dominado, sin embargo Infinity esperó el contraataque para coronarse en la LLA de ‘League of Legends’.

Infinity representará a América Latina en Worlds 2021

Gracias a su victoria en la LLA de ‘League of Legends’, Infinity representará a América Latina en Worlds 2021, el campeonato mundial de la especialidad.

Esta será la segunda ver que Infinity vaya a un Worlds, la organización representó a la región en 2018, cuando ganaron en la extinta LLN de ‘League of Legends’.

Hay que mencionar que para muchos han sido de los mejore representantes en el campeonato, al avanzar a la segunda ronda previo a la fase de grupos.

Por ello mismo los fans de ‘League of Legends’ tienen mucha expectativa acerca de su participación en Worlds 2021.

Worlds 2021 se llevará a cabo entre septiembre y octubre de 2021, con una final el 6 de noviembre del mismo año.