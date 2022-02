Le pagan por ver ‘Los Simpson’ y buscar predicciones en todos los capítulos, luego de que se publicará un anuncio el pasado mes de octubre.

En Reino Unido, un joven de nombre Alexander Townley de 26 años , gana dinero por ver todos los capítulos de ‘Los Simpson’.

Y es que él fue uno de los que aplicó luego de publicarse el anuncio de un casino que buscaba candidatos precisamente para ver cada uno de los capítulos de ‘Los Simpson’.

El trabajo de Alexander consiste en revisar uno por uno los episodios emitidos de ‘Los Simpson’, analizarlos y buscar las predicciones tan populares.

Por ver cada uno de los capítulos de ‘Los Simpson’, el joven recibe un total de 6 mil 804 dólares , es decir 138 mil 287 pesos.

En Reino Unido, un joven recibe un pago por ver todos los capítulos de ‘Los Simpson’, analizarlos y descubrir predicciones de la popular caricatura de la familia amarilla.

Y es que en octubre del año pasado, un casino publicó la oferta y fue entonces donde el hermano de Alexander lo etiquetó y decidió aplicar.

Asegura que al menos 10 personas le pasaron el enlace porque todos en su familia y círculo cercano de amigos conocen la obsesión de Alexander, oriundo de Nottingham, por ‘Los Simpson’.

“Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”

Alexander Townley