En el último stream de la Kings League de Twitch que maneja Gerard Piqué de 35 años de edad, sus compañeros y presidentes de la liga no han dejado de molestarlo tras la canción de Shakira y BZRP.

En esta última edición de la Kings League, DJMariiO no dejó pasar la oportunidad para molestar nuevamente a Piqué.

Pues las bromas hacia Piqué por la canción de su ex pareja, Shakira de 45 años de edad junto al productor músical Bizarrap de 24 años.

Y en esta ocasión DJMariiO de 32 años de edad le preguntó a Piqué sin rodeos cuál era la canción favorita del ex futbolista del Barcelona de BZRP.

Aunque todos los presentes de la Kings League comenzaron a reírse, Piqué intentó disimular su incomodidad sonriéndose de lado y tratando de evadir la pregunta.

“Es que no sé los números, de verdad no tengo ni idea. Es que no se los números, te lo diría pero no sé”

Piqué