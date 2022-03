La ESA cancela la misión ExoMars al no poder colaborar con Rusia; en un comunicado la Agencia Espacial Europea confirmó que el lanzamiento no se llevará a cabo.

Tras las sanciones a Rusia por parte de toda la Comunidad Europea debido a la invasión a Ucrania, la ESA declaró que no puede mantener su alianza con Roscosmos de Rusia para ExoMars.

Por ello ha decidido cancelar la misión ExoMars hasta nuevo aviso; de momento la ESA hará un “estudio industrial acelerado” para definir el futuro de su misión en base a nuevas opciones.

Rover ExoMars (ESA)

Se baraja la posibilidad de usar el cohete Ariane 6 desarrollado por la propia ESA para ExoMars; dicho vehículo espacial comenzará a se probado a finales de 2022.

No obstante, se encuentre o no una solución a este problema, la misión ExoMars de la ESA podría no despegar hasta el 2024, tomando en cuenta las condiciones de trayectoria para Marte.

Esta sería la cuarta vez que la ESA tiene que cancelar su misión ExoMars debido a algún inconveniente, originalmente se planeaba que el rover pisara suelo marciano en 2018.

¿Cuál era el apoyo de Rusia para ExoMars de la ESA?

Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, era vital para los planes de la misión ExoMars de la ESA, al ser la encargada de prácticamente todo el viaje del rover y la sonda a Marte.

Rusia iba a lanzar la sonda y rover de ExoMars con un cohete Proton-M, además de revisar junto con la ESA, la trayectoria adecuada del vehículo no tripulado.

Además Rusia era quien vería los pormenores del aterrizaje de ExoMars mediante el dispositivo Kazachok; sin olvidar que muchos de los instrumentos del rover y la sonda fueron desarrollos rusos.

Rover ExoMars (ESA)

Al cancelar la ESA la alianza con Roscosmos de Rusia, se despidieron de toda la logística y planeación hecha para ExoMars de parte de sus otrora aliados.

A mencionar que ExoMars de la ESA no es la única misión espacial que se ha visto afectada por la invasión de Rusia a Ucrania.

Roscosmos también canceló su participación en el puerto espacial de Kourou, Guayana Francesa; detuvo las misiones Soyuz; y dejó de colaborar en la Estación Espacial Internacional.

Con información de ESA.