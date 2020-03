La ESA anunció el retraso en el lanzamiento de su sonda "Rosalind Franklin", que forma parte de la misión ExoMars, por el coronavirus.

La ESA (Agencia Espacial Europea) anunció que cancelará el lanzamiento de su sonda "Rosalind Franklin", debido a la pandemia del coronavirus; dicho vehículo no tripulado forma parte de la misión ExoMars, la cual estaba planeada para iniciar en este 2020.

ExoMars Rosalind Franklin ESA

El rover iba a ser lanzado en julio de este año; no obstante, la agencia señala que su despegue sería reprogramado hasta el 2022, sufriendo un retraso de 2 años. Lo que también significa una pausa en el plan de exploración a Marte del mencionado organismo.

Este cambio, además de responder a una medida de prevención por la enfermedad, se debe también a la posible escasez de componentes para el desarrollo de vehículos espaciales; tomando en cuenta que la industria tecnológica ya ha sufrido la falta de piezas para sus productos.

El coronavirus podría afectar otras misiones espaciales

Hasta el momento, la cancelación del "Rosalind Franklin" de la misión ExoMars, es la única consecuencia que ha tenido el Covid-19 en el mundo de la ciencia, por lo menos que se haya dado a conocer; no obstante, se espera que otras misiones se vean afectadas.

Aunque no se tiene planeado que instituciones de corte científico sean cerradas a nivel mundial, se analiza que los proyectos que no estén en desarrollo actualmente, sean puestos en pausa; lo que incluiría las ambiciosas misiones a Marte y la Luna.

Logo de la misión Artemisa NASA

No hay que olvidar que el pasado 8 de marzo, la NASA dio a conocer que uno de sus empleados dio positivo a la prueba por coronavirus, por lo que ha limitado el trabajo del personal en el Centro de Investigación Ames en Silicon Valley.

Asimismo, se cancelaron las campañas DeltaX, Dynamics and Chemistry of the Summer Stratosphere (DCOTTS) y Sub-Mesoscale Ocean Dynamics Experiment (S-MODE), que se iban a poner en marcha en primavera de este 2020.

Con información de NASA y ESA.