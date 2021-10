‘Kena: Bridge of Spirits’; la belleza hecha videojuego (RESEÑA)

Como buen inicio de generación, el PS5 ha adolecido un poco de juegos, casi todos sus títulos fuertes se fueron a 2022; ahí es donde entra ‘Kena: Bridge of Spirits’.

‘Kena: Bridge of Spirits’ no es un título de una compañía grande, fue hecho por Ember Lab, siendo su primera obra grande desde su fundación en 2009.

Lo curioso es que no parece que sea así, pues el juego, a pesar de contar con algunas limitaciones en el gameplay y clichés, está al nivel de un AAA.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

‘Kena: Bridge of Spirits’ es hermoso en su estética, bien planeado en su narrativa y un sistema de juego que recuerda a los mejores títulos de acción/aventura.

Reiteramos, no es perfecto, si revisamos con detenimiento podemos ver las costuras de ‘Kena: Bridge of Spirits’; pero estas no matan la experiencia.

A continuación te damos todos los detalles a tomar en cuenta de ‘Kena: Bridge of Spirits’.

¿De qué trata ‘Kena: Bridge of Spirits’?

‘Kena: Bridge of Spirits’ nos habla de Kena, una joven Guardiana Espiritual que trata de llegar al templo en la montaña; cosa que no será nada sencilla.

Una gran zona corrupta, culpa de un espíritu vengativo, se interpondrá entre ella y su objetivo; dando inicio a la aventura de ‘Kena: Bridge of Spirits’.

Como puedes ver la trama es la clásica de estos juegos de aventuras, con una elegida que debe de cumplir un destino y de paso derrotar a una fuerza oscura.

Incluso la manera en que se cuenta la trama en ‘Kena: Bridge of Spirits’ no es nada original; aún así te logra atrapar en poco tiempo.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Ember Lab logró con ‘Kena: Bridge of Spirits’ construir un mundo sumamente rico, con una gran mitología y personajes carismáticos que te impulsa a ir más allá.

Es precisamente esto último lo que mayormente impulsa la narrativa, al tener una gran diversidad de seres que aportan algo con su historia personal.

Lo curioso es que existe un fallo en todo lo que es la trama de ‘Kena: Bridge of Spirits’ y esa es la propia protagonista, por lo menos en una parte de la aventura.

Aunque Kena tiene un carisma innato, al poco tiempo damos cuenta que no sabemos mucho de ella ni de sus motivaciones, siendo sólo un avatar vacío.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Es hasta muy avanzado ‘Kena: Bridge of Spirits’ que poco a poco damos cuenta de lo que ella quiere y quién es, antes sólo es una salvadora sin complejidad.

Esto hace que no se pueda conectar tan profundo con nuestra protagonista en un primer momento, cosa que podría molestar a jugadores exigentes.

¿Cómo se juega ‘Kena: Bridge of Spirits’?

‘Kena: Bridge of Spirits’ tiene un sistema de juego un tanto básico, que no se aleja de los cánones del género; pero eso lo hace tan efectivo.

Al principio de ‘Kena: Bridge of Spirits’ tienes dos tipos de golpes, uno fuerte y otro débil, con los que haces frente a todos los espíritus malignos.

Además de que tienes una habilidad especial, un escudo de energía que te cubre de algunos golpes, además de que al liberarlo interactúa con algunos elementos.

Así puedes abrir nuevos caminos o encontrar a los Rot, que serían una especie de espíritus del bosque que te ayudan tanto en combate como para resolver acertijos.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Están escondidos en todo el mapa de ‘Kena: Bridge of Spirits’ y mientras más encuentres, podrás usar nuevas habilidades, así como mejorar las que ya tienes.

Hablando del mapa, ‘Kena: Bridge of Spirits’ no es un juego de mundo abierto, aunque su enorme escenario pareciera indicar lo contrario.

Es más un nivel gigante con diversos caminos predeterminados que nos llevan a distintas zonas para cumplir alguna misión, sea esta principal o secundaria.

Conforme adquiramos más habilidades, avancemos en la trama o cumplamos un objetivo, iremos desbloqueando nuevas locaciones del juego.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Como buen juego de acción/aventura, ‘Kena: Bridge of Spirits’ cuenta con un árbol de habilidades; aunque comparado con obras modernas, es un tanto escueto.

Se tratan de alrededor de 10 apartados (contando armas y Rot) con pocos nodos para mejora, que no te llevará mucho tiempo subir a su nivel máximo.

Si eres de los completistas que gustan pasar horas mejorando a su personaje, tal vez te decepciones un poco.

¿Cómo se ve ‘Kena: Bridge of Spirits’?

Sin lugar a duda el punto más alto de ‘Kena: Bridge of Spirits’ es su apartado estético; el juego visualmente es hermoso.

Los detalles en texturas, fuentes de luz, partículas y demás son espectaculares, no parece que ‘Kena: Bridge of Spirits’ haya sido desarrollado por un independiente.

Te aseguramos en que en más de un momento sentirás que estás jugando dentro de una película en 3D de Studio Ghibli; por los detalles y ambientación.

Y es que ese mundo tan colorido, que le da prioridad a elementos orgánicos y naturales, recuerda mucho a clásicos como ‘Nausicaa’ y la ‘Princesa Mononoke’.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Hay que mencionar que ‘Kena: Bridge of Spirits’ se disfruta más en modo desempeño; en modo gráfico las animaciones pierden mucha fluidez.

Otra cosa que nos pareció curioso es que el juego corre y se ve mejor durante el gameplay que en cinemáticas; por lo general pasa lo contrario.

En cuanto al audio y música, también son excelentes; la música incidental transmite muy bien lo que pasa en pantalla, además de ir acorde a la ambientación.

Las voces son muy buenas y encajan perfectamente con cada uno de los personajes; sobretodo Kena, al demostrar una gran gama de emociones.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

En este apartado lo único que no nos agradó mucho de ‘Kena: Bridge of Spirits’ es el uso del DualSense en PS5, pues no lo aprovecha del todo.

Se limita a aplicar la resistencia de los gatillos al usar las armas, así como cierta vibración por sectores; pero nada realmente profundo.

¿‘Kena: Bridge of Spirits’ vale la pena?

Definitivamente ‘Kena: Bridge of Spirits’ es uno juego que debes de tener si posees un PS5 (también está disponible en PC).

‘Kena: Bridge of Spirits’ es una de las mejores experiencias que ofrece actualmente la consola de Sony, asegurando unas buenas horas de diversión.

Cuenta con sus inconvenientes propios de su génesis independiente como ya señalamos en párrafos anteriores; pero son más sus virtudes que defectos.

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

‘Kena: Bridge of Spirits’ tiene algo para cualquier tipo de jugador: un gran mapa para explorar, una construcción mitológica interesante y un espectacular apartado artístico.

Sin lugar a duda ‘Kena: Bridge of Spirits’ es la opción para consola de Sony de este último cuarto de 2021.

Un buen revulsivo a los múltiples retrasos que la industria de los videojuegos ha vivido desde hace 24 meses y contando.