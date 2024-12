JuanSGuarnizo -de 27 años de edad- quiso saber lo que le espera en el 2025 con un filtro y el resultado fue una tragedia.

JuanSGuarnizo está listo para despedirse del 2024 y dejar en el pasado las polémicas alrededor de su vida amorosa.

El nombre del youtuber se convirtió en tendencia estos últimos meses luego de que anunciara su divorcio con la streamer Ari Gameplays.

Ahora, con una actitud positiva, JuanSGuarnizo quiso averiguar lo que vendrá en su vida el próximo año.

Sin embargo, todo indica que no le iría nada bien y hasta él mismo se ríe de su desgracia.

JuanSGuarnizo (Instagram juansguarnizo / Instagram juansguarnizo)

JuanSGuarnizo usó un filtro para saber qué le espera en 2025 y el resultado fue una tragedia

JuanSGuarnizo se encuentra rehaciendo su vida luego de anunciar en septiembre su divorcio de Ari Gameplays, luego de 5 años de matrimonio

Ha estado muy activo en redes sociales y esta vez sorprendió al usar un filtro para saber qué le espera en 2025.

Fue a través de un video en su cuenta de TikTok que JuanSGuarnizo probo esta dinámica y el resultado fue una tragedia.

JuanSGuarnizo usó un filtro para saber qué le espera en 2025 y el resultado fue una tragedia (Especial / Captura de pantalla)

En el primer intento, los emojis que se le presentaron a JuanSGuarnizo dieron a conocer que “me enamoro de mierda, y luego la embarazo, y le doy mi casa”.

JuanSGuarnizo lo tomó con buen humor, pero confesó que no le gustaron nada los resultados e inició de nuevo.

En el segundo intento, a JuanSGuarnizo le salió “Me la voy a pasar muy triste, enfermo, voy a tener un bebé, se me va a ir el dinero”.

El streamer no perdió las esperanzas y no dudó en un usar el filtro por última vez.

En el tercer intento de JuanSGuarnizo le salió “me rompen el corazón, me ven la cara de payaso, pero me hago fuerte y me voy a la ver...”

JuanSGuarnizo usó un filtro para saber qué le espera en 2025 y el resultado fue una tragedia

JuanSGuarnizo sabe que su 2025 será “increíble”

JuanSGuarnizo cerrará el 2024 dándole vuelta a la página a su divorcio de Ari Gameplays.

Ante esto, JuanSGuarnizo uso un filtró para conocer su 2025 y esta vez la suerte no estuvo de su lado.

Los tres intentos del streamer fueron una desgracia y el mismo se rió de lo sucedido, asegurando que el “2025 será increíble” en tono de sarcasmo.