El stream en el que Ari Gameplays -de 26 años de edad- y JuanSGuarnizo confirmaron su divorcio, ya circula en redes sociales.

Fue la mañana del miércoles 18 de septiembre que el rumor del divorcio entre Ari Gameplays y JuanSGuarnizo -de 27 años de edad- cobró mucha fuerza entre la comunidad de ambos streamers.

Una noticia que fue confirmada la noche del mismo día por los mismos Ari Gameplays y JuanSGuarnizo.

Esto por medios por streams que hicieron por separado para dirigirse a sus respectivos seguidores, espacios en los cuales se sinceraron en torno al divorcio.

Lo cierto es que los detalles del divorcio entre Ari Gameplays y JuanSGuarnizo son inciertos, pues el colombiano quiso revelar “lo justo” durante su stream.

Ari Gameplays y JuanSGuarnizo se divorcian; el stream donde la ex pareja confirmó su separación

Más que nada para pedir privacidad para él y para su ahora ex esposa, pues ambos buscan que el proceso de divorcio se lleve de una manera saludable y sin intervenciones de los fans.

Esto, sumado al hecho de que considera que ambos merecen privacidad durante el proceso. El cual, pese a que se está desarrollando en buenos términos, es complicado.

“No tenemos que dar motivos porque creo que no está mal conservar algo de privacidad. Es una situación complicada. Somos dos personas que estamos pasando por un momento muy difícil y necesitamos que la gente no lo haga más complicado”.

A la par, Juan Guarnizo expresó que disfrutó mucho de su matrimonio con Ari Gameplays , una persona hacia la que no comparte ningún tipo de odio o rencor.

Sino que por el contrario, seguirá siendo fundamental en su vida junto con el resto de su familia. Con quienes también convivió a lo largo de los años que duró su relación.

Por su parte, Ari Gameplays tampoco reveló muchos detalles de su divorcio con JuansGuarnizo, pues al igual que el streamer limitó sus declaraciones a apelar por el apoyo de sus fans.

Primero que nada aclaró que lo único importante de la situación es que ambos están bien pese a la situación.

Posteriormente, la streamer mexicana puntualizó que tras el divorcio algunas cosas van a cambiar próximamente, pues dejó entre ver que pronto cambiará de estudio.

Dando a entender que ya está habiendo una mudanza de por medio, pues pidió paciencia en sentido de que tardará en subir contenido:

“Tal vez yo me tarde un poquito de días en prender. Ya no me van a ver en este estudio, pero aguántenme poquito y nos vemos en unos días”.

Ari Gameplays