JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R llega en un momento en que la franquicia goza de una gran popularidad a nivel mundial, aunque no lo parezca.

Por ello no sorprende que Bandai-Namco trate de aprovechar este tirón para sumar algunas ventas con JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R.

Esto a pesar de que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R es un remaster de un juego lanzado en 2013; pero que para la época no causó tanto furor en general.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Bandai-Namco)

Así se pretende matar dos pájaros de un tiro: revivir un clásico y darle a los nuevos fans lo que quieren en términos de videojuegos.

Ahora bien, ¿JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R tiene algo que ofrecer realmente a quienes siguen la historia de los Joestar desde sus inicios?

La respuesta es “difícilmente”, y a continuación te diremos por qué con todo lo que hay alrededor de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R.

¿Cómo es JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R?

Como ya mencionamos, JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R es un remaster del título de peleas homónimo de hace 9 años, lanzado por la misma Bandai-Namco.

En ese sentido JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R repite casi todos los elementos que ya tenía en su momento, aunque con algunos añadidos que posteriormente mencionaremos.

Esto significa que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R recupera a todos sus personajes más algunas adiciones para dar un total de 50 peleadores jugables.

Asimismo se reitera el sistema de juego original, el cual como buen juego de anime, apela más al enfrentamiento directo que a una estrategia planeada, con algunos combos automáticos.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Bandai-Namco)

Vamos, que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R es un juego tradicional de peleas de anime en su gameplay.

Otra cosa a señalar es que cuenta con dos modos arcade “All Star” y “All Star Battle”; el primero nos da las clásicas peleas al azar con los personajes, mientras que el otro recrea las batallas del anime y manga.

Ojo, “All Star Battle” no es un modo historia o algo parecido; aunque hay enfrentamientos icónicos, si no eres conocedor de Jojo’s, no entenderás el por qué es importante dicho duelo.

A señalar también que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R trajo consigo todo el aparato estético de su momento, aunque se hicieron ajustes a las voces, debido a actualizaciones que se han hecho recientemente.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Bandai-Namco)

En el apartado visual, aunque se hizo una escala para consolas actuales de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, la realidad es que no dista mucho de lo visto en 2013.

Que si bien para algunos puede ser un golpe de nostalgia, para otros es una deficiencia del juego.

¿Qué trae de nuevo JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R?

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R justifica su existencia en las mejoras que se hicieron a la calidad de vida del juego.

De entrada tenemos la mencionada galería de peleadores actualizada de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R, que incluye a rostros más recientes de la saga.

También, aunque visualmente no hay mucha mejora, JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R hizo un buen trabajo en la fluidez de las animaciones, que ahora pueden alcanzar los 60 cuadros por segundo.

Sin olvidar que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R cuenta con una cantidad increíble de desbloqueables que en su momento no contaba.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Bandai-Namco)

En cuanto a gameplay se añadieron un par de mecánicas interesantes a JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R.

La primera es la de un compañero, el cual al estilo de otros juegos de parejas, te puede ayudar a entrar o durante un combo; o bien, romper la inercia de tu oponente si te ves abrumado.

La otra mecánica es una especie de counter, el cual te permite hacer un ataque inesperado al rival, luego de que esquives en determinado momento algún ataque.

Finalmente; pero no menos importante, JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R trae el ya tan necesario modo online de todo juego de peleas que se respete.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Bandai-Namco)

A mencionar que el multijugador en línea de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R funciona bien; pero no cuenta con elementos ya necesarios en la actualidad, como el celebrado netcode.

¿Vale la pena JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R?

Siendo honestos, si no tienes un amplio bagaje de Jojo’s o apenas vas entrando a este mundo, será difícil que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R te atrape.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R da por sentado que sus jugadores entienden de todo el trasfondo de la franquicia.

El omitir un modo historia de cuenta de ello, pues este podría ayudar a introducir mejor a la extensa cantidad de personaje que tenemos en pantalla.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R (Bandai-Namco)

De igual manera, si jugaste el original, hay pocas cosas que te puedan llamar la atención de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R.

Fuera de esto, JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R es una buena celebración para la saga de más de 30 años, así como a los fans actuales que quieren más de los Joestar.

Si eres de estos o no sabías de la existencia del juego de 2013, ten por seguro que JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R cumplirá todas tus expectativas.