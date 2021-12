The Game Awards 2021: Aquí los mejores tráilers de la premiación, que se llevaron la noche junto a los ganadores.

Como siempre The Game Awards, además de premiar a lo mejor de la industria del videojuego, presentaron una buena cantidad de tráilers.

Sorprendieron sobretodo los relacionados a un juego de ‘Wonder Woman’ y ‘Star Wars: Eclipse’ de Quantic Dream, entre muchos otros mostrados en The Game Awards 2021.

Sin más, aquí te dejamos con los tráilers más relevantes de The Game Awards 2021.

KOF XV

‘ KOF XV ’ estuvo en The Game Awards 2021 presentando a su nuevo personaje, Krohnen, además de anunciar su nueva beta en PlayStation para el 17 de diciembre.

Sonic 2

The Game Awards 2021 también tuvo tiempo para el cine; Paramount aprovechó la gala para presentar el primer tráiler de ‘Sonic 2′, con Tails y Knuckles incluidos.

Elden Ring

Geoff Keighley no podía dejar de lado a ‘ Elden Ring ’ en The Game Awards 2021; el juego de Bandai-Namco presentó un nuevo tráiler de su historia.

Wonder Woman

Como mencionamos, uno de los tráilers que se llevó la noche en The Game Awards 2021 fue el de ‘ Wonder Woman ’; lamentablemente no hay una fecha de estreno.

Babylon’s Fall

El polémico ‘ Babylon’s Fall ’ de Square-Enix también se dejó ver en The Game Awards 2021; mostrando más de su gameplay y anunciando su fecha de salida, 28 de febrero de 2022.

Star Wars: Eclipse

‘Star Wars: Eclipse’ será el nuevo título de Quantic Dream, conocidos por sus aventuras gráficas; una sorpresa de The Game Awards 2021 que pocos imaginaban.

Forspoken

Otro de Square-Enix; ‘ Forspoken ’ mostró su nuevo tráiler en The Game Awards 2021, además de anunciar que estará disponible el 24 de mayo de 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League por fin mostró un tráiler de gameplay, donde vemos que cada miembro del escuadrón tendrá su propio estilo de pelea.

Matrix Awakens

Matrix Awakens no es un juego como tal, sino una experiencia inmersiva disponible en PS5 y Xbox Series X; Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss la presentaron en The Game Awards 2021

Dying Light 2 Stay Human

Los zombies de Dying Light 2 Stay Human tuvieron un tráiler cinemático en The Game Awards 2021, el juego estará disponible en febrero de 2022.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 se llevó las palmas en The Game Awards 2021, siendo uno de los títulos más esperados por los fans.